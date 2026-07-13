Pagsulod-gawas sa baboy, gidili sa Cebu City tungod sa ASF

Gipirmahan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Executive Order No. 086, Series of 2026, nga nagpatuman og temporaryong pagdili sa pagsulod ug paggawas sa mga buhing baboy, lokal nga karne sa baboy, mga produktong baboy, ug mga by-products sa baboy aron mapanalipdan ang dakbayan batok sa African Swine Fever (ASF).
Ang maong executive order nagsagop sa Provincial Executive Order No. 39, nga klarong nagdili sa pagsulod sa mga produkto gikan sa Negros Island ug uban pang mga lugar nga apektado sa ASF.
Ang tanang gitugot nga pagbalhin sa mga baboy adunay kompleto nga veterinary permits ug biosecurity clearances.
Kini nga lakang gitumong sa pagpanalipod sa lokal nga industriya sa baboy.
Gitukod sab pinaagi sa maong direktiba ang multi-sectoral Cebu City ASF Task Force nga pangulohan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries (DVMF), aron magpatuman og surveillance ug enforcement sa mga checkpoint, pantalan, ug merkado.
Gimando sab nga ang tanang commercial meat establishments, lakip ang mga supermarket ug restaurant, kinahanglan maghipos og husto nga dokumento ug motaho sulod sa 24 oras sa tanang gidudahang kaso sa ASF. / Gervie Paluga, UP Cebu Intern