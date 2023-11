Pagsulod sa manok, poultry gibantayan

Gipahugtan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang tanang mga ganghaan sa lalawigan sa Sugbo gumikan sa hulga sa highly pathogenic avian influenza (HPAi) virus subtype H5N1 o Bird Flu sa mga manok ug ubang matang sa langgam gikan sa Luzon ug Mindanao.

Sa giluwatang Executive Order No. 26 S.2023 ni Garcia, siya nagmando nga gikinahanglan ang pag-regulate sa mga poultry ug wild birds nga mosulod sa Sugbo aron maprotehian ang P12 bilyunes nga poultry industry dinhi.

Ang maong kagaw posible nga makatakod pinaagi sa hugaw sa langgam o manok nga nasakit og bird flu.

Gikinahanglan nga ang tanan nga live birds, day-old chicks, pullets, ducks, quails, game fowls, pigeons, ug pet birds gikan sa nagkadaiyang bahin sa nasod, ilabi na kadtong AI-infected areas o nasod mosumiter na sa mga rekisitos aron makasulod.

Mga dokumento maglakip sa Veterinary Health Certificate nga giisyu gikan sa provincial veterinarian sa gigikanan nga probinsya; Veterinary Shipping Permit; ELISA, HI o ba kaha RT-PCR Negative Laboratory Test result sa AI.

Lakip na ang certification gikan sa provincial veterinarian pagpamatuod nga way AI outbreak sa gikuhaan sa mga langgam sulod sa pito ka adlaw sa dili pa ang shipment.

Alang sa mga wild bird, gikinahanglan usab ang Local Transport Permit (LTP) nga gi-issue sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).

Samtang alang sa mga mag transport og poultry products sama sa domestic, imported o processed poultry meat, gikinahanglan nga dunay Meat Inspection Certification (MIC) gikan sa National Meat Inspection Service (NMIS) ug Veterinary Shipping Permit; Certificate of Meat Inspection (COMI) ug License to Operate (LTO) ug Certificate of Product Registration gikan sa Food and Drug Administration (FDA).

Ang mga itlog o produkto niini kinahanglan usab og Import Clearance, Landing Permit, Notice of Quarantine, ug Veterinary Shipping Permit. Tanan nga imported birds ug poultry products kinahanglan usab nga dunay approval gikan sa opisina sa gobernador ug mapahibaw daan ang Kapitolyo pinaagi sa provincial veterinarian.

Sama sa mga poultry by-product, gikinahanglan usab nga tanang hugaw isulod sa sako, tabunan og plastic ug canvass sa dili pa kini i-transport.

Gimandoan sa gobernador ang tanang concerned agencies ug ingon man ang barangay ug lokalidad sa probinsya nga mopatuman sa lagda ug padayong mag monitor sa mga posibling risk areas sa AI.