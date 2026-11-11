Pagsulod sa mga baboy gikan sa Negros, limitahan

Giplanuhan sa Kagamhanang Probinsiya sa Sugbo nga limitahan ang gidaghanon sa mga buhing baboy nga pasudlon gikan sa Negros Oriental human nireklamo ang lokal nga mga negosyante tungod sa kompetisyon sa mga suplayer gikan sa gawas.
Nagkalisod na sab sila pagbaligya sa ilang mga binuhing baboy.
Kini human gitugotan ang pagsulod sa mga buhing baboy gikan sa Negros alang sa diha-dihang pag-ihaw ug pag-andam sa lechon ubos sa Executive Order (EO) 55 nga gipagawas niadtong Oktubre 26, 2026.
Niingon si Governor Pamela Baricuatro nga hisgotan nila ni Negros Oriental Governor Manuel “Chaco” Sagarbarria ang limitasyon sa gidaghanon sa mga baboy nga ipadala sa Sugbo.
Gihimo kini human gipadayag sa mga lokal nga negosyante og baboy ang ilang mga kabalaka atol sa panagtagbo niadtong Biyernes, Nobiyembre 6, 2026.
“Ang ilang gi-recommend is i-ban ang pagpasulod og hogs from Negros,” matod ni Baricuatro atol sa press briefing niadtong Martes, Nobiyembre 10.
Matod sa gobernador, gihisgutan na nila ni Sagarbarria kon pila ka baboy ang tugotan nga makasulod sa Sugbo.
Gidugang niya nga nagtinabangay ang duha ka probinsiya sa pagtigom sa mga gikinahanglang impormasyon aron matino ang angay nga gidaghanon sa mga baboy nga pasudlon.
“I had a conversation also with Governor Chaco, na, i-limit nato ang pagpasulod sa hogs from Negros,” matod ni Baricuatro. / CDF