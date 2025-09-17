Pagsumpo sa illegal drugs prayoridad sa hepe sa CPPO

Ni-courtesy call ang bag-ong milingkod nga hepe sa Cebu Provincial Police Office (CPPO) nga si Police Colonel Abubakar Mangelen, Jr. sa buhatan ni Gobernador Pamela Baricuatro niadtong Lunes, Septiyembre 15, 2025.
Atol sa maong panagtagbo giladlad ni Mangelen ang iyang mga programa nga makapalambo sa pagpatuman sa siguridad sa katawhan sa lalawigan.
Si Baricuatro nimando kang Mangelen nga himuon ang tulo niya ka prayoridad, ang pagsumpo sa ilegal nga drugas, pagpuhag sa kriminalidad, siguridad sa mga suroyanan sa mga langyaw ug local nga turista ug ang pag sulbad sa online child pornography.
Matod ni Police Lieutenant Michael John Bañes ang information officer sa CPPO nga ang tulo ka gihimug-atan sa gobernadora maoy nag unang prayoridad karon ni Colonel Mangelen nga iyang gisangon sa iyang mga hepe sa kapulisan sa kalungsoran.
Gipasalig ni Mangelen nga naay presensya sa kapulisan sa mga tourist destinations aron mahatagan og proteksyon ang mga bisita gikan sa lain-laing nasod ug ang mga local nga mga turista.
Lakip sa iyang gipahibawo sa gobernadora nga ang mga programa nga gipatuman ni Police Regional Office 7 Director Redrico Maranan ilang ipatuman sama sa police visibility alang sa 5 minute response time aron padayon nga hapsay, malinawon ug luwas nga puy-an ang probinsya. / AYB