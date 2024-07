Pagsumpo sa illegal nga Pogo

Mga importanteng stakeholder gikan sa nagkalainlaing ahensya sa gobyerno ug local government units (LGUs) ningtambong niadtong Sabado, Hulyo 20, 2024, sa tinguha nga masumpo ang mga isyu nga may kalabotan sa illegal nga Philippine Offshore Gaming Operations (Pogo), scam farms, ug business permitting challenges.

Gipangulohan ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos Jr. ang mga coordination meeting sa Clark, Pampanga, ug Camp Crame sa Quezon City nga gitambo­ngan ni Philippine National Police (PNP) chief Police General Rommel Francisco Marbil, uban ni police unit comman­ders ug local chief executives.

Gihatagan og gibug-aton ni Abalos ang mahinungdanong tahas sa LGUs sa pag-regulate ug pagdumala sa mga operasyon sa Pogo, ilabina sa pagsiguro sa pagsunod sa legal nga mga sumbanan.

Sa kamandoan sa DILG, ang mga LGU nagpahigayon og mga imbentaryo sa online gaming establishments sa ilang mga lugar aron masusi ang posibleng illegal nga kalihokan.

Ang Philippine Amusement and Gaming Corp. (Pagcor) sa sayo pa, niingon nga sa dul-an sa 300 ka Pogos niadtong 2023, 46 lang ang nahatagan og renewed license to operate tungod sa “illegal activities” sa uban.

“The PNP is dedicated to assisting LGUs in ensuring that Pogo operations meet all legal requirements. Our joint efforts will help prevent illegal activities and enhance the safety and well-being of our communities,” matod ni Marbil.

“I want to assure po wala po kaming nagproprotekta. Madami po kami tinanggal [na personnel] sa Philippine National Police, especially po sa Tarlac...” dason niya.

Una na usab nga niingon si Abalos nga ang legal nga Po­gos nahimutang lang sa Metro Manila ug Cavite.

“So, kung makakita ngayon dito sa probinsya na ganito except for Cavite and except for Metro sigurado illegal yan,” matod ni Abalos.

Sa sayo pa, si Finance Secretary Ralph Recto miingon nga ang economic managers sa administrasyon nga naglakip kaniya, nirekomendar kang Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa total ban sa Pogo sa nasod.

RONDA

Sa miaging mga buwan, daghang illegal Pogo hubs ang gi-raid sa mga awtoridad sa Metro Manila ug Luzon.

Lakip sa pinakadakong raid mao ang Bamban, Tarlac ug Porac, Pampanga nga miresulta sa pagkasikop sa gatusan ka mga langyaw nga trabahante nga walay balidong dokumento sa pagtrabaho.

Daghang mga biktima sa pagdagmal ug sekswal nga pag-abuso ang nakit-an usab sa mga building nga giokupahan sa mga illegal nga kom­panya sa Pogo.

Kini nga mga raid nag-aghat sa paglusad sa usa ka Senate inquiry nga sa ulahi nakasentro sa tinuod nga pagkatawo sa gisuspinde nga Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, kinsa sumala sa National Bureau of Investigation (NBI), usa ug parehas nga tawo sa Chinese national nga si Guo Hua Ping nga base sa fingerprints. / TPM / SunStar Philippines