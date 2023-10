Pagsumpo sa mga iIegal nga quarry pakusgan

Isip dugang nga kita sa panudlanan sa lalawigan sa Sugbo, si Cebu Gobernador Gwendolyn Garcia nihangyo sa mga mayor sa mga lungsod ug siyudad ubos sa Kagamhanang Probinsiyal sa higpit nga pag-monitor, pagpasira sa mga illegal quarry ug pagpamulta sa nag-operate, apil ang delivery trucks o van sa nagkalainlaing mga butang nga mosulod ug mogawas sa probinsiya nga walay permit.

Sa tigom uban sa mga local chief executive niadtong Miyerkules, Oktubre 25, 2023, si Garcia nagtinguha sa partisipasyon sa matag Local Government Unit (LGU) batok sa illegal quarrying.

Siya niingon nga bisan og nagmugna og task force ang provincial government batok niini, kuwang ang Probinsiya sa mga personnel nga momonitor sa ma­tag exit ug entry point ug dili mahimo nga madungan ang tanan.

Busa gikinahanglan ang tabang ug partisipasyon sa mga LGU.

Aron madani ang partisipasyon sa mga mayor nga mosangpot sa pagkasikop sa gagmay ug dagkong mga operator sa illegal quarrying sites ug sa mga trak nga naghatod niini gawas sa probinsiya, si Garcia niingon nga adunay bahin sa kita gikan sa mga multa.

Si Donato Villa, Provincial Legal Officer, niingon nga ang mga silot ug multa batok sa maong mga operator moabot sa labing minos P50,000, nga matigom gikan sa lima ka lainlaing mga kalapasan nga adunay P10,000 nga silot matag usa.

Dugang pa niya nga mahimo kining mosaka ngadto sa P60,000 kon kining mga illegal operator mag-dredge sa mga yuta ug minerales gikan sa suba.

“Patabang mi ninyo. You can put up your own checkpoints and by so doing naa mo’y share. Nagtan-aw mi nga mo-increase gyud ning dakop kon kada LGU kay mo-monitor na, so mo-increase ang revenue,” matod ni Garcia.

Gawas sa illegal quarrying, gihangyo usab sa gobernador ang mga mayor nga bantayan ang mga delivery truck, van, o bisan unsang mga sakyanan nga walay Governor’s Accreditation ug uban pang permit, nga mosulod ug mogawas sa probinsiya.

Siya niingon nga ang mga LGU pinaagi sa municipal treasurer niini o ang iyang deputy, adunay awtoridad sa pag-inspeksyon, pagsakmit, ug pag-impound sa maong mga sakyanan kon gituohan nga nakalapas sa maong probisyon, base sa Revenue Code of the Province niadtong 2008.