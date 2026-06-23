Pagsupak nga e-vehicles hatagan og prankisa ipaabot sa kongreso

Gipalanog sa usa ka grupo sa mga taxi driver sa Dakbayan sa Sugbo ang ilang hiniusang pagsupak sa plano sa paghatag og dugang nga prangkisa alang sa 2,000 ka Transport Network Vehicle Service (TNVS) ug 1,000 ka electric taxi units.
Kini ang gipadayag ni Atty. Rey Gealon, kinsa miingon nga ilang dad-on ngadto sa Kongreso ang ilang pagsupak pinaagi sa Cebu Group of Taxi Drivers Inc., atol sa unang general assembly sa grupo niadtong Martes sa udto, Hunyo 23, 2026, sa Old Sacred Heart School.
Mokabat sa kapin 6,000 ka mga drayber ang miyembro sa Cebu Group of Taxi Drivers Inc.
Nagkahiusa ang grupo sa pagpahayag sa ilang kasagmuyo ngadto sa gobiyerno, ilabina sa plano sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa pag-isyu og dugang nga 2,000 ka TNVS franchises ug 1,000 ka electric taxi franchises.
Matod ni Gealon, dili makiangayon ug dili makatarunganon ang maong lakang, ilabina kay wala kini moagi sa public consultation.
“Klaro nga hinay-hinay nilang gipatay ang mga taxi driver. Wala sila magkonsulta namo ug lugi na kaayo mi sa pagpamasahero,” matod ni Gealon.
Matod pa niya, ang padayon nga pagdaghan sa mga TNVS units maoy nakapasamot sa pagkunhod sa kita sa mga taxi driver.
Niingon ang grupo nga lisod na kaayo alang sa daghang drayber ang pagsustento sa ilang pamilya tungod sa pagkunhod sa ilang inadlaw nga kita.
Kung kaniadto, adunay mga drayber nga makadala og kapin sa P1,000 matag adlaw, karon adunay uban nga mokabat na lamang og P300 ang kita.
Gipanghinaot sa grupo nga paminawon sa LTFRB ang ilang mga kabalaka ug sugyot.
Apan kung dili sila tagdon, niingon sila nga ilang dad-on ang isyu ngadto sa Kongreso ug manawagan og congressional hearing aron madungog ang ilang habig. / GPL