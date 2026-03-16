Pagsuspenso sa fuel tax ipatuman ning semanaha

Gikatakdang aprubahan karong semanaha sa Kongreso ang lakang nga maghatag og gahum ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron temporaryong mapakunhod o masuspenso ang excise tax sa mga produkto’ng petrolyo.
Ang House Bill No. 8418, giisip nga dinalian base sa panawagan sa presidente, apan adunay mga kondisyon ug limitasyon sa panahon sa implementasyon, aron nga dili na magpaabot pa sa sunod nga mga buwan sa bag-ong balaod nga ipatuman ilabina nga nag-atubang karon sa krisis.
Matud pa ni Ferdinand Alexander “Sandro” Marcos, House Majority Leader, nga gihimo ang HB 8418 gumikan sa kahimtang diin ang krisis sa gawas sa nasod dako og epekto sa lokal nga ekonomiya—ilabina sa presyo sa lana, plete sa publiko’ng transportasyon, presyo sa palaliton sa merkado ug gastuhan sa panimalay.
Si Marcos ug si Faustino “Bojie” Dy III, Speaker sa Kamara, maoy niduso sa maong lakang isip kabahin sa paningkamot sa Kongreso aron nga andam ang gobyerno batok sa kalit nga pagsaka sa presyo sa lana tungod sa nahitabong tensiyon sa Middle East.
Ang maong proposal gitumong sa pagpagaan sa bug-at nga buhis nga gisamutan gumikan sa padayong pagsaka sa presyo sa lana sa kalibutan.
Gipasabot ni Marcos nga ang maong balaudnon maghatag og kahupayan ilabina sa mga trabahante, drayber, gagmayng negosyante ug mga pamilya nga direktang maapektuhan sa matag piso nga madugang sa gasto sa gasolina ug diesel.
Ubos sa kasamtangang balaod, kabahin sa retail price sa mga produktong petrolyo ang excise tax. Busa, ang matag pagsaka sa presyo sa lana mosangpot usab sa pagsaka sa gasto sa transportasyon, delivery sa mga palaliton, produksyon sa kuryente ug presyo sa mga baligya sa merkado ug tindahan.
Ubos sa HB 8418, tugotan ang Presidente nga mosuspinde o mopakunhod sa excise tax sa lana base sa rekomendasyon sa Development Budget Coordination Committee ug sa koordinasyon sa Secretary of Energy. / PNA