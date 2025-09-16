Pagtanom, pagluto lakang pagtabang sa mga residente sa care facilities

Nagpasiugda og lainlaing inisyatibo sa pagtanom ug pagluto ang Centers and Residential Care Facilities (CRCFs) sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 isip kabahin sa ilang nagpadayon nga rehabilitasyon alang sa mga kliyente ug residente.
Lakip sa gipasiugda nga programa mao ang paggamit sa farmland sa Regional Rehabilitation Center for Youth (RRCY) sa Argao, backyard gardening sa Regional Haven for Women, ug greenhouse project sa Area Vocational Rehabilitation Center (AVRC) II.
Ang tumong niini mao ang pagtudlo sa kamahinungdanon sa pagka-resourceful, mapursigido ug magamit sa praktikal nga kinabuhi.
Sa RRCY, ang children in conflict with the law (CICLs) gihatagan og higayon nga makakat-on sa agrikultura samtang nag-andam sa ilang pag-transition ngadto sa young adulthood.
Ang ani gikan sa uma gigamit sab aron masuportahan ang adlaw-adlaw nga pagkaon sa mga residente.
Samtang sa Haven for Women, ang pagtanom gihatagan og bili dili lamang isip therapy apan usa sab ka produktibong kalihukan.
Ang mga ani gigamit alang sa kusina sa pasilidad ug usahay gibaligya aron makahatag og dugang nga kita.
Sa AVRC II, ang mga persons with disabilities (PWDs) nagpasiugda og proyekto nga nagtudlo kanila sa backyard ug urban gardening, waste recycling, ug organic composting.
Ang greenhouse nagasuplay og utan para sa komersyal nga cooking training course, cosmetology projects, ug uban pang income-generating nga aktibidad.
Lakip sab sa kalihukan ang pagsaulog sa Nutrition Month diin gipahigayon ang cook-off challenge aron ipakita ang abilidad sa pagluto ug paglambo sa kaalam sa nutrisyonal.
Ang mga partisipante mao ang trainees sa AVRC II, mga residente ug houseparents sa Home for Girls, ug mga lumulupyo sa Reception and Study Center for Children (RSCC).
Matod ni Protective Services Division Chief Emma F. Patalinghug, kini nga mga kalihukan nagpalig-on dili lang sa abilidad sa pagluto ug nutrisyon, apan lakip sab sa pagkahiusa ug pagkamapilion sa mga kliyente ug caregivers.
Sa kasamtangan, ang CRCFs nisagop sa 24 ka bata sa RSCC, 83 CICLs sa RRCY, 12 ka kababayen-an ug ilang dependents sa Haven for Women, 42 ka batang babaye sa Home for Girls, ug 71 ka trainees sa AVRC II.