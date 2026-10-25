Pagtanom, saktong pagdumala sa basura tubag sa bati nga hangin

Ang pagpananom ug maayong pagdumala sa basura maoy yawe sa pagpauswag sa kalidad sa hangin sa Sugbo.
Kini ang giingon ni John Edward Ang, Direktor sa Environmental Management Bureau 7 (EMB 7).
Matod niya ang pagpauswag sa kalidad sa hangin sa Cebu nagkinahanglan sa pagpasiugda sa mga programa sa pagpananom, pagpreserbar sa mga bukas nga espasyo, ug pagpalig-on sa pagdumala sa basura taliwala sa paspas nga paglambo sa syudad.
Miingon si Ang nga ang mga lokal nga estratehiya angay maglakip sa mga inisyatibo sa pag-promote mga bukas nga espasyo (open spaces) ug husto nga pagdumala sa basura aron makatabang sa pagpakunhod sa mga partikulo sa hangin, samtang gilakip usab ang mga programa sa pagpananom ngadto sa mas lapad nga mga paningkamot alang sa pagmugna og mas himsog nga palibot.
“But mainly, ang local strategy natin is promotion of open spaces, doing programs to actually move forward for proper waste management initially, so that makatulong din siya na ma-curb yung suspension ng fugitive particulates na nandito, na-absorb siya ng mga plants,” sumala pa ni Ang.
Ang fugitive particulates mao ang mga partikulo nga naglutaw sa hangin—sama sa abog—nga mogawas padulong sa atmospera gikan sa nagkalain-laing tinubdan, gikan sa mga sakyanan, factory og mga kalihokan sa konstruksyon.
Ang mga tanom makasala o makakuha sa pipila niini nga mga partikulo, apan ang pagka-epektibo niini nagdepende sa klase sa tanom ug kon asa kini gibutang.
Matod ni Ang, ang mga estratehiya makatabang sa pagpauswag sa kalidad sa hangin sa kadugayan, bisan pa man kon ang mga epekto niini dili dayon makita samtang nagpadayon ang pag-uswag sa mga lugar sa syudad.
“Hopefully, the strategies that may be undertaken in this initiative would actually clean up the air in the long run,” matod ni Ang.
“We can integrate greening programs doon sa mga initiatives natin on promoting more green environment,” dugang niya. / CDF