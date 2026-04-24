Pagtapok sa mga estudyante sa City Hall, ipasusi ni Rama

Usa ka konsehal sa Dakbayan sa Sugbo ang nisang-at og resolusyon nga nagtinguha og multi-agency investigation mahitungod sa giingong “deceptive mobilization” o malinglahong pagtapok sa mga menor de edad nga estudyante nga gidala sa City Hall atol sa usa ka sesyon sa lehislatura bag-ohay lang.
Si Konsehal Mikel Rama, sa iyang gisugyot nga resolusyon, nipadayag sa iyang kabalaka sa insidente niadtong Abril 14, 2026, diin adunay mga bus nga nikuha sa mga estudyante sa senior high school paingon sa Plaza Sugbo ug sa dapit sa Cebu City Hall.
Matod ni Rama, ang mga estudyante giingong giingnan nga motambong og usa ka “scholarship orientation,” apan gidala hinuon sila sa sesyon sa Sangguniang Panlungsod.
Didto, ang gihisgutan mao ang kontrobersyal nga akreditasyon sa usa ka pribadong tunghaan alang sa scholarship program sa siyudad.
Gipasabot sa konsehal nga ang mga menor de edad giisip nga usa ka “highly protected class” ubos sa balaod sa Pilipinas.
Ang ilang pag-apil sa mga kalihukan gawas sa eskwelahan nagkinahanglan og informed parental consent sumala sa DepEd Order No. 66, s. 2017.
Matod niya, ang pagtuis sa tinuod nga katuyoan sa kalihukan mahimong makalapas sa ilang katungod ug makapawala sa bili sa pagtugot nga gihatag sa mga ginikanan
Gikutlo sab ni Rama ang mga probisyon sa Republic Act No. 7610, nga nagpasidaan nga ang pagbutyag sa mga menor de edad sa kalisod o ang paggamit kanila alang sa politikanhong katuyoan mahimong makadaot sa kalambuan sa bata.
Ang resolusyon nagpataas sab sa mga kabalaka sa gikataho nga pagrekord ug online nga pag-post sa mga imahe sa mga estudyante nga
mahimong makalapas sa Republic Act No. 10173 kon buhaton nga wala’y saktong pagtugot.
Tungod niini nga mga isyu, gisugyot ni Rama nga i-refer ang maong butang ngadto sa National Bureau of Investigation Cybercrime Division ug sa Philippine National Police Women and Children Protection Desks alang sa makuti nga fact-finding investigation.
Iya sab nga girekomendar nga ang Opisina sa Ombudsman mohimo ug linain nga pakisusi aron masuta kon adunay mga opisyal sa publiko nga nalambigit sa pag-organisa sa kalihukan nga posibleng makalapas sa civil service ug anti-graft laws.
Dugang pa, ang resolusyon nagtinguha sa imbestigasyon sa Department of Education Cebu City Division sa pagsunod sa nalambigit nga eskwelahan sa mga regulasyon nga nagdumala sa mga kalihukan sa gawas sa campus.
Gihatagan og gibug-aton ni Rama nga ang bisan unsang pagdumala sa kaso kinahanglan nga maseguro ang pagpanalipod sa mga identidad sa mga menor de edad ug higpit nga sundon ang mga probisyon sa kompidensyal ubos sa mga balaod sa pagpanalipod sa bata ug pagkapribado sa datos.
Kini nga lakang nitumaw taliwala sa nagkagrabe nga tensiyon sa City Council human sa mga debate bahin sa akreditasyon sa Asian College of Technology International Educational Foundation (ACTIEF) Pit-os Campus, diin si Rama usa sa mga ningsupak sa maong lakang. / CAV