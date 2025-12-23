Pagtigom padung sa kalambuan: Ang sugilanon sa 4Ps sa Ronda

Sa habagatang-kasadpan sa isla sa Sugbo nahimutang ang Lungsod sa Ronda, usa ka malinawong lungsod nga nailhan sa panguma ug pangisda.
Apan luyo sa katahom sa talan-awon, daghang pamilya ang nag-atubang gihapon sa kakulang sa kahigayunan sa pinansyal, ilabi na sa akses sa kasaligan nga serbisyo sa pagtipig ug paghulam sa kuwarta.
Pinaagi sa panaghiusa sa komunidad ug suporta sa mga kauban nga ahensiya, usa ka inisyatiba ang nisibol nga naghatag og dakong kaayuhan sa katawhan, ang COMSCA.
Padayon nga nagtinabangay ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ug ang World Vision aron mapalig-on ang pinansyal nga kahibalo ug inklusibidad sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) sa Ronda.
Pinaagi sa Community-Managed Savings and Credit Association (COMSCA), ang mga pamilya gihatagan og higayon nga magtinabangay sa pagtigom ug pagdumala sa pundo alang sa ilang kaugalingong kalambuan.
Gisugdan ang COMSCA sa Ronda niadtong 2009 ug pormal nga naorganisa niadtong 2011 sa tanang 14 ka barangay sa lungsod uban sa tabang sa DSWD staff.
Sukad niadto, nahimo kining usa ka lig-on nga self-help network nga nagpalig-on sa pinansyal nga kasaligan ug panaghiusa sa komunidad.
Ang matag grupo nga kasagaran adunay 15 hangtod 30 ka miyembro, nag-amot og regular nga tinigom nga mahimong pundohan sa paghulam nga adunay ubos nga interes.
Dako ang papel sa COMSCA sa pagtabang sa komunidad, ilabi na sa panahon sa emerhensiya sama sa sakit, gastohan sa edukasyon, ug pagsugod sa gamay nga panginabuhian.
Pinaagi sa komunal nga pundo, mas dali na karon masulbad ang kalit nga panginahanglan sa pamilya nga dili na kinahanglan moduol sa mahal nga interes.
Gawas sa pinansyal nga tabang, gihatagan sab og pagbansay sa World Vision ang mga benepisyaryo sa budgeting, basic financial management, ug record-keeping.
Kini nga kahibalo nakatabang sa mga pamilya nga mahimong mas responsable ug mas andam sa pagplano sa ilang kaugmaon.
“Through COMSCA, we learned how to save and manage our finances. It’s a big help in times of emergency,” matod ni Marysol Guinaras, usa ka 4Ps beneficiary sa Barangay Poblacion, Ronda.
“Before, we had no means of borrowing money without high interest. Now, we can borrow from our group with confidence that we can also pay on time,” dugang niya.
Ang kaayuhan sa COMSCA nilabaw na sa indibidwal nga pamilya. Mas regular na ang pag-eskwela sa mga bata, mas maayo ang pag-atiman sa kahimsog, ug mas aktibo ang pangnegosyo sa lungsod.
Pinaagi sa COMSCA, ang mga 4Ps beneficiaries sa Ronda dili na lamang nilahutay, kondili nag-uswag na sila ug nagatukod og lig-on nga komunidad alang sa umaabot. / PR