Pagtrabaho sa drainage malangay sa ting-uwan

Posibleng malangay ang nagpadayon nga pagpanglimpyo ug pagbutang og drainage system sa Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa mga hagit sama sa pagkaguba sa giabangang mga ekipo ug ning panahon sa ting-ulan.

Ang opisina sa engineering wala pa nakakab-ot sa “10 porsyento” sa gipunting nga gitas-on sa paglimpyo sa drainage, nga 5,547 metros, sumala ni Perla Amar, hepe sa opisina sa engineering sa dakbayan

“Ang dili magamit nga kagamitan usa sa mga hagit nga among giatubang. Gawas pa niana, among gidasig ang among contractor nga motrabaho 24/7 aron paspas ang trabaho,” matod ni Amar.

Ang opisina sa engineering nihangyo usab sa Department of Public Works and Highways 7 nga tugotan sila sa paggamit sa mga amphibious excavator sa naulahi alang sa desilting sa outfall sa Barangay Basak.

Si Amar, sa pakighinabi sa Lunes, Hunyo 10, 2024, niingon nga ang drainage lines nga kasamtangang gitrabaho anaa nahimutang sa Osmeña St., Sudtunggan Road, General Aviation Road, ug Basak-Cagudoy-Bankal-Buaya Road sa Barangay Basak.

Ang ubang drainage sites nahimutang sa Dalan Fuentes ug Timpolok Road. Hapit na mabutangan og drainage sa Barangay Subabasbas, sumala ni Amar.

Ang city engineer niingon nga ang padayong pag-instalar ug paglimpyo sa drainage system mahimong hinungdan sa gamay nga kahuot sa trapiko tungod sa mga excavator ug dump truck sa construction areas.

Apan, matod ni Amar nga nakig-alayon sila sa City Traffic Management System aron madumala ang dagan sa mga sakyanan.

“It’s not easy and quick to install a drainage system. But again, we are trying to address the problems in flooding,” matod Amar.

KALIMPIYO

Kabahin sa waste mitigation, si Amar niingon nga ang mga lumolupyo sa Lapu-Lapu kinahanglang manubag sa ilang mga basura, ilabina ang mga plastik ug mga botilya sa tubig nga makabara sa drainage system sa dakbayan.

“Every time I conduct a drainage clean-up, there are different kinds of garbage, from plastics to water bottles,” matod niya.

“We need the participation of the people. This will not be the business of the city alone; it’s everybody’s business,” dugang niya.

Giawhag ni Amar ang mga residente sa pagmentinar sa kalimpyo pinaagi sa paglimpyo sa ilang kaugalingon nga mga nataran sa atubangan ug mga dalan nga adunay mga drainage system. / DPC