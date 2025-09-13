Pagtrabaho sa Mandaue City Govt. Center gipahunong ni Mayor Jonkie

Gipahunong ni Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano ang pagtrabaho sa P2.5 bilyunes nga Mandaue City Government Center human napakyas ang kontraktor nga WT Construction sa pagsumiter sa gikinahanglan nga detailed engineering design and estimates (DEDE).
Kini nga kamanduan gibase sa rekomendasyon sa City Engineering Office human sa padayon nga pagpabaya sa kontraktor bisan pa sa balikbalik nga pahinumdom.
Sa interbyu niadtong Biyernes, Septiyembre 12, 2025, si Ouano niingon nga ang Engineering Office nipahibawo nga ang DEDE dugay nang gipangayo sukad pa sa Enero ning tuiga.
Bisan gihatagan na sila og usa ka semana nga extension, wala gihapon kini nakasumiter.
Ang DEDE isumiter unta sa Enero 2025, upat ka bulan human sa “notice to proceed” nga giisyu niadtong Septiyembre 2024, apan hangtod karon, wala gihapon.
“The budget and the safety of employees cannot be compromised,” matod sa mayor.
Gipasalig ni Ouano sa publiko nga temporaryo lang ang pagpahunong sa trabaho kay sa higayon nga makasumiter na ang WT Construction sa mga dokumento, ilibkas dayon ang suspension.
Sayo niini, si City Administrator Atty. Gonzalo “Sally” Malig-on niingon nga ang Engineering Office pormal nga nirekomendar og duha ka semana nga suspension niadtong Agusto 19.
Apan si Mayor Ouano naghatag og usa ka semana nga extension sa WT Construction sa pagtuo nga masulbad ang isyu ug di maapiktahan ang trabaho.
Niadtong Agusto 26, ang kontraktor nisumiter og bag-ong set sa dokumento, apan kini gipaubos sa review aron masuta kon nakapasar ba sa technical standards.
Gipasabot ni Malig-on nga sa pagsugod sa konstruksyon sayo ning tuiga, ang kontraktor nihatag lang og conceptual drawings o visual perspectives, dili ang kompleto nga DEDE.
Matod niya nga sa usa ka proyekto nga nagkantidad og P2.5 bilyunes, di madawat ang pagsalig lang sa perspective drawings.
Sa teknikal nga bahin, matod niya, wala gihapoy aprobado nga “program of work” ug “cost estimate.”
Ang WT Construction nitaho nga 12 porsyento na ang nahuman sa proyekto hangtod sa Hulyo, diin ang trabaho anaa na sa foundation phase.
Ang pundo alang sa proyekto wala ra maapektuhi, apan si Malig-on nagpasidaan nga ang padayon nga mga pagkalangan mahimong makaapektar sa timeline sa konstruksyon ug makamugna og mga problema sa umaabot nga audit.
Ang government center, nga nahimutang sa daang Cebu International Convention Center (CICC), giplano aron mahiusa ang mga opisina sa siyudad ug nasyonal nga ahensya alang sa mas daling maabot ug mas epiktibong serbisyo.
Ang disenyo niini subay sa Bantayan sa Hari, usa ka heritage watchtower sa Mandaue nga nagpakita sa kultural nga pagkahimo sa siyudad. / ABC