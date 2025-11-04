Pagtuki sa budget sa Kapitolyo makita ‘live’

Giduso sa Sangguniang Panlalawigan sa Sugbo ang live broadcast sa mga deliberasyon alang sa 2026 annual budget aron mapalambo ang transparency ug madasig ang pag-apil sa publiko kon giunsa pagplano ug paggasto ang pundo sa gobiyerno.
Ubos sa gisugyot nga resolusyon nga gipangamahanan ni Liga ng mga Barangay Provincial Federation President ug ex-officio board member Celestino “Tining” Martinez III, ang Sangguniang Panlalawigan mohatag og live feed access sa tibuok proseso sa deliberasyon sa budget pinaagi sa mga opisyal nga social media page sa probinsiya ug sa Provincial Information Office. Niingon si Martinez nga ang maong lakang nagtumong sa paglig-on sa accountability ug pagseguro sa katungod sa publiko sa impormasyon nga gigarantiyahan ubos sa 1987 nga Konstitusyon ug sa Local Government Code of 1991 (RA 7160).
Sa pagkakaron, ang mga dokumento sa budget sa probinsiya sama sa mga committee report, budget preparation forms, executive proposals, ug plenary transcripts, dili magamit sa publiko online, nga nag-limit sa pag-apil sa mga lungsuranon sa proseso.
Nanawagan sab ang resolusyon nga i-upload ang tanang may kalabutan nga mga dokumento sa badyet, lakip ang mga annex ug attachment, sa usa ka dedicated website aron ma-access sa publiko sa dili pa magsugod ang mga deliberasyon. / CDF