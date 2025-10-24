Pagtukod og pet cemetery gihangop

Kadaghanan sa mga tag-iya og iring ug iro molubong sa ilang namatay nga mga binuhi tapad ra sa ilang balay o sa usa ka hawan nga luna duol kanila.
Sama kang Blanche Cabañog nga nilubong sa iyang aspin nga namatay tupad sa ilang balay.
Sa dili madugay, kining maong practice mahunong tungod kay ang Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo nagplano nga magtukod og usa ka pet cemetery alang sa mga binuhi nga gi-euthanize ug namatay.
Ang proyekto nagtinguha nga mahatagan ang mga hayop sa dignidad nga angay kanila bisan human sa kamatayon.
“Having a pet cemetery is a good thing aron naay proper wake ug bisitahon ang mga pet, because they are not just pets but family,” matod ni Cabañog.
Usa siya sa daghang namuhi nga nihangop sa plano, mga tawo nga naglantaw sa ilang mga binuhi dili lang isip hayop, apan isip mga kauban nga nipaambit sa katuigan sa pagkamaunongon ug gugma. / CAV