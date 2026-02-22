Pagtukod og senior citizens community care centers sa Cebu giaprubahan sa PB

Sa dili madugay, ang mga senior citizen sa mga lungsod ug component cities sa Sugbo makapahimulos na sa dedikadong community care centers nga mohatag og serbisyo sa kabaskog sa panglawas, ug sosyal nga mga panginahanglan.
Kini human giaprubahan sa Provincial Board (PB) ang usa ka ordinansa nga nagmando sa mga local government units (LGUs) sa pagtukod ug pagpadagan niining maong mga pasilidad.
Ning maong ordinansa, nga giduso ni Board Member Julius Anthony Corominas ug nakuha sa SunStar Cebu niadtong Pebrero 16, 2026, gikinahanglan na nga ang tanang LGUs sa probinsya sa pag-establisar og dedikadong pasilidad alang sa mga hamtong.
Kini nga balaod, nga nailhan nga Cebu Provincial SC3C Ordinance, nagtumong sa pagpalig-on sa mga serbisyo alang sa mga senior citizen subay sa Republic Act 7876 ug Republic Act 9994.
Ubos niini nga ordinansa, ang matag center kinahanglan mohatag og kompleto nga serbisyo sama sa panan-aw (visual), dental, pandungog, psychosocial, espirituhanon, ug mental health, lifestyle, pagplano sa nutrisyon, ug mga programa sa ehersisyo.
Kinahanglan maserbisyuhan niini ang pag-atiman sa mga masakiton, tig-atiman sa mga masakiton, livelihood training, ug mga kalihukan aron malikayan ang kamingaw o "isolation" sa mga senior, training sa pagpangandam sa kalamidad nga haom alang sa mga hamtong, pagdumala sa research ug data collection pinaagi sa Office of the Senior Citizens Affairs (OSCA) aron mapalambo pa ang mga serbisyo.
Ang matag LGU gimanduan sa paggahin og pundo matag tuig alang sa pagtukod, operasyon, ug pagmentinar sa mga center. Ang Probinsya sa Sugbo mahimong mohatag og dugang pundo, teknikal nga tabang, ug training.
Kinahanglan usab nga mokuha ang mga LGU og kuwalipikadong mga empleyado sa pagdumala niini, ug mahimo usab silang mokuha og pribadong volunteers nga adunay kahibalo sa medisina o edukasyon.
Ang mga senior citizen nga nag-edad og 60 anyos pataas, sumala sa determinasyon sa ilang lokal nga OSCA, ang mahimong makapahimulos sa serbisyo.
Kadtong makit-an nga adunay mananakod nga sakit o nanginahanglan og espisyal nga pag-atiman i-refer ngadto sa saktong ahensya sa gobiyerno.
Ang mga center makadawat sa mga mosunod nga pribilehiyo: exemption o dili pabayaron sa customs duties, buhis (taxes), tariffs sa mga imported nga kagamitan ug donasyon nga gamiton sa operasyon, dili momenos sa 50 porsiyento nga diskwento sa bayad sa kuryente, tubig, ug telepono subay sa kasamtangang mga balaod.
Ang National Commission on Senior Citizens Region VII, pinaagi sa Provincial OSCA ug mga lokal nga OSCA, mao ang mag-monitor ug mo-evaluate sa dagan sa mga center. Magsumiter usab sila og tinuig nga report ngadto sa Gobernador ug sa Sangguniang Panlalawigan. / CDF