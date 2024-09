Pagtukod sa 200 ka housing units sa Lapu-Lapu hapit na sugdan

Sugdan na ang konstruksyon sa 200 ka housing units sa Barangay Calawi­san, Lapu-Lapu City inig anunsyo sa modaog nga bidder karong ikatulong semana ning buwan sa Septiyembre, 2024.

Sa interbyu sa Sun.Star Cebu, nagkanayon si Mayor Junard “Ahong” Chan nga ang winning bidder sa implementasyon sa labing unang socia­lized housing development sa Barangay Calawisan ipahibalo karong Septiyembre 17.

“Ang socialized housing is already on schedule, hopefully by September ma-kuan nana nato kung kinsay winning bidder for the implementation. Hopefully, mahibaw-an siguro nato siya by, I think, Sept. 17,” matod ni Chan.

Ang City Government ug Johndorf Ventures Corp. ningpirma og deed of donation sa duha ka mga ektarya nga luna sa nahisgutang barangay niadtong Abril 4, 2024.

Samang, ang Lapu-Lapu nipatuman og moratorium sa pagtukod og subdivisions apan exempted ang socialized housing./ DPC