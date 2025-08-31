Pagtukod sa Lapu-Lapu 4th bridge wa pa’y klaro kanus-a masugdan

Wala pa makaendorso ang kagamhanan sa Siyudad sa Lapu-Lapu sa gisugyot nga alignment sa Cebu-Mactan Bridge tungod sa kabalaka nga ang pagkaduol niini sa Marcelo Fernan Bridge mahimong makahuot og samot sa dagan sa trapiko.
Si Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan nisulti sa SunStar Cebu nga ang nag-unang isyu nga giisa mao ang posibleng paghuot og samot sa trapiko sa dakbayan hilabi na sa duol sa M.L. Quezon Highway sa Barangay Pusok.
Gipasabot ni Chan nga ang viaduct sa gisugyot nga ikaupat nga taytayan tukuron nga ubos sa usa ka kilometro gikan sa Marcelo Fernan Bridge, duol sa Pusok Elementary School, usa ka lokasyon nga iyang gipasidan-an nga mahimong makapasamot sa kasamtangan nga traffic bottlenecks sa main road.
“Gipangandoy nato na makabaton ta og ikaupat nga bridge pagsulbad sa atong trapiko,” matod ni Chan.
“Pero kon ang atong fourth bridge na atong maangkon makasamot nuon sa atong traffic dili siguro andam ang siyudad sa pagdawat niana kon mosamot og ka-traffic.”
Gihatagan og gibug-aton kining mga kabalaka human sa usa ka consultative meeting sa siyudad kauban ang Department of Public Works and Highways (DPWH) Region 7 sa ikaduhang semana sa Agusto sa session hall sa City Hall.
Ang pagkuha og “no objections” gikan sa City Council ug Mayor’s Office sa final alignment gikinahanglan aron madayon ang proyekto sa imprastraktura.
Si Chan naglantaw sa unahan nga ang implementing agency ug ang private consultant niini hingpit nga mo-evaluate sa mga kabalaka nga gipatumaw sa lokal nga mga opisyal mahitungod sa final alignment.
Ang SunStar Cebu nangayo og komento ug pahayag gikan sa DPWH 7 apan wala pa makadawat og tubag sa press time.
Ang mga opisyal sa siyudad nisugyot nga gamiton ang usa ka crossway isip usa ka alternatibong rota aron malikayan ang pagpasamot sa trapiko sa M.L. Quezon Avenue, nga nakasinati na og choke points duol sa ikaduhang taytayan, matod ni Chan.
Ang pagtukod sa coastal road gikan sa Barangay Pajo ngadto sa Ibo nagsugod na sa Ibo area, pahibalo ni Chan, nagpahayag og paglaom nga ang DPWH Region 7 motuman sa iyang pasalig sa development sa proyekto.
Matod ni Chan, ang pagtukod sa coastal road epektibo nga makatabang sa paghupay sa kahuot sa trapiko sa gisugyot nga taytayan.
Dugang pa niya nga ang gisugyot nga inisyal nga alignment madayon lang kon ang usa ka coastal road matukod aron makakonektar sa tumoy sa taytayan ug mahupay ang kahuot sa trapiko.
Ang gisugyot nga ikaupat nga taytayan mahimong 3.3-km nga steel box girder bridge nga adunay orthotropic steel deck, gidesinyo nga adunay upat ka lanes ug adunay posibilidad nga maabot kini og unom ka lanes.
Ang proyekto nga magsumpay sa Cebu ug Lapu-Lapu City maglakip usab sa pedestrian sidewalks ug bike lanes.
Ang proyekto gisugyot kapin sa usa ka dekada na ang nilabay sa Japan International Cooperation Agency (Jica) ug gipailawom sa usa ka feasibility study niadtong 2018. / DPC