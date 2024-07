Pagtukod sa skyway sa Lapu sugdan sa di madugay

Ang pagtukod sa Lapu-Lapu Expressway (LLEX), nga gitumong sa pagpaminos sa oras sa biyahe paingon sa Mactan-Cebu International Airport (MCIA), gikatakdang sugdan sa dili madugay.

Kini ang gipahibalo ni Lapu-Lapu City Mayor Junard “Ahong” Chan atol sa iyang pakigpulong sa Tourism Dialogue event niadtong Huwebes, Hulyo 11, 2024, sa Shangri-La Mactan.

Gibutyag ni Chan nga ang pagpirma sa usa ka memorandum of understanding uban sa Premium Megastructures Inc. (PMI) ug usa ka bag-ong partner, ang MVP Group of Companies, alang sa proyekto, ipahigayon karong semanaha.

“By next week, we will be signing the memorandum of understanding with the proponent PMI and the new partner, which is the Manny Pangilinan group. After the signing next week, we will immediately begin the project,” matod ni Chan.

Dugang pa sa mayor nga ang bag-ong proponent adunay “capacity and capability” sa pagtukod sa proyekto ug gipadali na niini ang pagpatuman sa LLEX.

Ang MVP Group of Companies naglakip sa Metro Pacific Tollways Corp., nga anaa sa negosyo sa pagpalambo ug pag-operate sa mga toll roads dili lang sa Pilipinas, lakip na sa Indonesia ug Vietnam.

Sumala sa website niini, kini ang labing dako nga developer sa toll road sa Pilipinas, nga adunay kasamtangang portfolio sa mga tollway nga naglakip sa North Luzon Expressway (NLEX), Subic-Clark-Tarlac Expressway, Manila-Cavite Toll Expressway, Cavite- Laguna Expressway, ang NLEX Connector Road ug ang Cebu-Cordova Link Expressway (CCLEX), o ang ikatulong taytayan sa Sugbo.

Kon mahuman na, ang 12-kilometros, upat ka lane nga skyway, mao na kini ang labing una sa iyang matang sa rehiyon sa Kabisay-an ug Mindanao, nga maghatag sa mga biyahedor og mas paspas nga rota gikan sa CCLEX paingon sa MCIA.

Ang P25 bilyunes nga proyekto, nga duha ka higayon nga nalangan tungod sa mga isyo sa dokumento ug alignment revisions, gilauman nga makasulbad sa kahuot sa trapiko sa Marigondon ug Calawisan areas.

GI-FINALIZE

Si James Allan Sayson, Lapu-Lapu City legal officer, nikompirmar sa SunStar Cebu sa Hulyo 14, 2024, nga ila pang gi-finalize ang alignment sa LLEX.

Sa sinugdanan, ang proyekto magdugtong sa Pilipog Bridge, nga nagdugtong sa lungsod sa Cordova ngadto sa Lapu-Lapu City, paingon sa MCIA.

Ang skyway magsugod sa Brgy. Babag 2, moagi sa Mactan Economic Zone, Mactan Aviation Road ug Barangay Pajac, Buaya, Bankal ug Ibo sa dili pa motapos sa Pusok.

Dugang sa LLEX, gipahibalo ni Chan ang uban pang mahinungdanon nga mga proyekto:

Usa ka socialized housing project nga gipundohan sa Siyudad sa duha ka ektarya nga lote nga gidonar sa Johndorf Ventures Corp. nga sugdan sa pagtukod sa Agusto.

Ang P227 milyunes nga proyekto sa Barangay Calawisan nagtumong sa pagbalhin sa mga informal settlers gikan sa hazard-prone coastal areas.

Ang ikaupat nga taytayan ug coastal road project gikatakdang ipahigayon karong tuiga.

Ang taytayan magdugtong sa Cansaga area sa Consolacion, Cebu, ngadto sa Marina Seaview sa Lapu-Lapu City.

Usa ka coastal road project nga adunay inisyal nga budget nga P320 milyunes ang mag-feature og boardwalk.

Gihatagan og gibug-aton ni Chan nga kini nga mga proyekto, labi na ang unom ka lane nga dalan sa baybayon nga adunay boardwalk, maghatag og bag-ong mga lugar nga kalingawan alang sa paglakaw, pag-jogging ug pagbisikleta. / DPC