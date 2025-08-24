Pagtukod sa Stria Hotel sa Sta. Fe nagpadayon bisan sa suspensiyon

Nagpadayon ang pagtukod sa proyekto nga Stria Hotel sa Lungsod sa Santa Fe, Cebu bisan pa sa suspension orders sa Department of Environment ug Natural Resources–Environmental Management Bureau (DENR-EMB) ug nila ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ug Santa Fe Mayor Ithamar Espinosa.
Sa usa ka pahayag niadtong Biyernes, Agusto 23, 2025, ang JCAD Radio 97.3 FM nibisita sa The Stria ug nikuha og mga litrato ug video nga nagpakita nga ang developer wala magtagad sa kamanduan bisan pa nga napakyas sa pagbayad sa hapit P300,000 nga multa nga gipahamtang sa DENR-EMB ug sa wala paglihok sa usa ka notice of violation.
Dugang pa sa istasyon nga gikan sa orihinal nga tulo ka mga andana nga building nga gitugutan sa regulators, ang pagtukod sa istruktura niabot na sa 11 ka mga andana.
Matod sa JCAD Radio nga misulay sila sa pagkuha sa reaksyon ni Mayor Espinosa sa pagsupak sa iyang mando apan wala kini sa iyang gipuy-an.
Niadtong Agosto 18, ang SunStar Cebu nitaho nga ang proyekto gisuspinde sa DENR ug ni Baricuatro human nakit-an sa mga awtoridad ang daghang environmental violations.
Naglakip kini sa paglapas sa tulo ka mga andana nga limit sa gitas-on nga gitakda sa Protected Area Management Board (PAMB), pagsulod sa 20-meter nga coastal easement, ug pagbaliwala sa naunang stop-work orders nga giisyu sa sayo pa sa 2024.
Ang The Stria, usa ka giplano nga condominium ug resort sa Fifth Avenue Property Development Corp., nisuspinde sa ilang environmental compliance certificate samtang ang developer nag-ingon nga ang proyekto nagsunod sa legal nga mga kinahanglanon ug nakakuha og tukmang mga permiso.
Ang Bantayan Island usa ka gideklarar nga protected area, ug ang mga kritiko nagpasidaan nga ang mga kalapasan sama niadtong nakit-an sa proyekto sa The Stria mahimong mameligro sa huyang nga kalikupan ug balanse sa turismo sa isla. / CDF