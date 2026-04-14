Pagtuon: PFAS sa tap water, makadaot sa fertility sa babaye

Ang mga per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) nga makit-an sa tubig sa gripo kon tap water, sa lebel nga giisip nga luwas sa pagkakaron, mahimong makadaot sa mga embryo ug makapahuyang sa fertility sa babaye, sumala sa usa ka bag-ong pagtuon sa Australia.
Ang makapatandog nga mga kaplag, nga nagsusi sa epekto sa tap water sa baye nga ilaga human sa inadlaw-adlaw nga pag-inom sulod sa upat ka
semana o unom ka bulan, nagpakita nga ang pagkaladlad sa mga kemikal nga PFAS makatugaw sa fertility sa babaye.
Kini nagpahinabo og kadaot sa selula sa mga naggawas nga itlog ug mga embryo, sumala sa pamahayag nga gipagawas niadtong Martes sa Adelaide University sa Australia.
"Our study shows just four weeks of consuming regular tap water with low levels of PFAS chemicals was enough to reduce the number of cells and their function in embryos, causing DNA damage and impairing the viability of the embryo," matod sa lead author sa pagtuon nga si Yasmyn Winstanley gikan sa Robinson Research Institute sa Adelaide University. / Xinhua