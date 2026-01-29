‘Pagwaldas’ sa P3.3M nga pundo sa Mandaue, gipa-Ombudsman

Gikompirmar ni City Administrator Attorney Gonzalo “Sally” Malig-on nga ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue nipasaka og kasong kriminal nga malversation ngadto sa Office of the Ombudsman tungod sa giingong pagwaldas sa kapin sa P3.3 milyunes nga pundo gikan sa City Treasurer’s Office sa miaging tuig.
Matod ni Malig-on, ang reklamo pormal nga gipasaka niadtong Nobiyembre 7, 2025, human sa gihimong imbestigasyon sa siyudad bahin sa pagkahanaw sa maong pundo.
Iyang gipasabot nga bisan og nasumite na ang kaso sa Ombudsman, wala una kini gipahibalo sa publiko niadtong panahona tungod sa sunod-sunod nga mga panghitabo.
Bisan pa sa kalangay sal, niingon si Malig-on nga lig-on ang baruganan sa siyudad sa pagpadayon sa kasong kriminal.
Matod niya, giklaro na sa Dakbayan sa Mandaue sukad pa sa sinugdanan nga dili nila pasagdan nga dili masulbad ang maong isyu.
Matod niya nga gidawat na sa Ombudsman ang maong reklamo.
Sumala ni Malig-on, ang kaso narekord na ubos sa Case No. OMB-VEC-November-25-0547.
Ang maong reklamo naggumikan sa internal nga imbestigasyon sa siyudad diin nakit-an nga mokabat sa P3,342,000 ang giingong nawala. / ABC