Pagyabo og ihi sa dan Colon ug Carbon, giimbestigahan

Tungod sa reklamo gikan sa usa ka concerned citizen, nimando ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo og imbestigasyon may labot sa mga taho sa dili husto nga paglabay sa hugaw sa tawo sa may dalan Colon Street ug Carbon Market.
Si Arra Shaine Estrera, ang complainant, niingon nga nakasaksi siya og usa ka trabahante sa tindahan nga niyabo og duha ka balde nga gituohang ihi diha sa daplin sa dalan diin sagad maghuwat og sakyanan ang mga pasahero.
Matod niya, ang baho ug ang dapit nga giyab-an sa ihi—nga anaa sa busy nga agianan sa mga tawo—nakapabalaka kaniya.
Dugang ni Estrera, giingong adunay mga empleyado sa mga duol nga establisemento nga wala tugoti sa paggamit sa kasilyas (comfort room) tungod kay alang kini sa mga tag-iya, hinungdan nga mapugos sila sa pagpangihi sa mga sudlanan.
Agi'g tubag, ang Office of the City Administrator, niluwat og memorandum nga pinetsahan og Abril 26, 2026, nga nagmando sa Cebu City Health Department sa pagpahigayon og dinalian nga imbestigasyon ug komprehensibong sanitary survey sa mga apektadong dapit.
Ang direktiba nagmando sa mga awtoridad sa pag-verify sa mga report ug pagtino sa eksaktong mga dapit diin nahitabo ang dili husto nga paglabay sa hugaw, pagsusi sa risgo niini sa panglawas sa publiko ilabi na sa mga dapit nga daghan og tawo sama sa sidewalk ug terminal, ug pagpahigayon og inventory sa tanang kasilyas sa Colon ug Carbon lakip na ang mga public toilets ug mga pasilidad sa mga edipisyo ug tindahan.
Ipasusi sab kon accessible ba ang mga kasilyas alang sa mga trabahante, ang kondisyon sa operasyon niini, suplay sa tubig, ug ang pagmentinar.
Kabahin sa imbestigasyon ang pag-interview sa mga trabahante, vendor, ug tag-iya sa negosyo aron masuta kon duna ba silay saktong access sa mga pasilidad sa sanitasyon.
Susihon sab kon aduna bay mga polisiya ang mga kompanya nga nahimong hinungdan sa maong binuhatan.
I-review sa City Health Department ang pagsunod sa mga balaod sa sanitasyon ug lokal nga ordinansa.
Ang mga makalapas mahimong mag-atubang og silot o aksiyon gikan sa siyudad.
Gihatagan ang departamento og 15 ka adlaw sa pagsumite og initial report ug 30 ka adlaw alang sa final report.
Ang isyu dili lang mahitungod sa bati nga baho o kahugaw sa dalan.
“This is not just a sanitation concern, it is also a matter of public health and basic human dignity,” ingon sa memorandum.
Ang resulta sa imbestigasyon maoy magdeterminar kon kinahanglan ba ang mas estrikto nga pagpatuman sa balaod o mga structural reform sa Colon ug Carbon nga giilang sentro sa ekonomiya ug transportasyon sa Dakbayan sa Sugbo. / CAV