Pahasubo ngadto sa kanhi Primero sa Tsina

Mipadangat sa iyang pahasubo si Senadora Imee Marcos sa kamatayon sa kanhi Premier Li Keqiang sa People’s Republic of China

Ang paglaum sa makab-ot ang maayong relasyon tali sa China dili angayang pasagdan nga maoy gipamulong ni Presi­dente Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. atol sa ASEAN-China Summit, gipahiga­yon sa Cambodia sa miaging tuig:

“What we have in common far outweighs our differences,” dason ni Sen. Marcos.

Ang mga nakaagi base sa kasaysayan, kondili ang mga pulong ni Premier Li, kinahanglan nga magdasig sa China ug Pilipinas sa pagtrabaho padulong sa malinawon ug patas nga pag­husay sa mga isyu sa West Philippine Sea.

"Pipila sa mga Filipino ang nakahinumdom karon nga ang diplomatikong relasyon nga gitukod sa akong amahan, si Presidente Ferdinand E. Marcos, uban ni Chairman Mao Zedong niadtong 1974, nagbutang sa ingon nga modus vivendi nga parehong adunay lokal nga komunistang insurhensya ug nagsugod sa usa ka bililhon nga panaghigalaay sa atong silingan, ang China," matod ni Sen. Marcos.

Gidugang niya nga isip mga Asyano, kinahanglan nga anaa ang paningkamot sa pagbuntog sa atong mga kalainan ug ang pagpaambit sa kaug­maon, kalamboan ug kalinaw.

Giila si kanhi Premier Li Keqiang nga higala sa Pilipinas nga dili angay’ng kalimtan.