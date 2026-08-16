Ang Children’s Shelter of Cebu, Cebu City, nanawagan sa publiko sa pagpangita sa Ginikanan o mga kaparyentehan sa batang lalaki nga si Leo Amari Magdadaro, unom ka buwan na ang pangedaron sa pagkakaron.
Kining bataa gipanganak niadtong Enero 28, 2026, sa Cebu Provincial Hospital - Danao City.
Ang iyang inahan nga si Reuniza Clarin Magdadaro, namatay sa maong adlaw nga natawhan sa bata. Ang nailhang amahan sa bata nga si Roldan Tu-tuan kinsa taga Tayud, Liloan, Cebu, uwahing nibisita sa ospital niadtong Pebrero 3, 2026, ug wala na nibalik, ug wala sab paryente sa bata nga ni bisita sa ospital aron kuhaon ang iyang kustodiya.
Kini nga bata gi-refer sa Children’s Shelter of Cebu (CSC) niadtong Marso 8, 2026, aron siya temporaryo nga maamumahan.
Kinsa man ang adunay kasayuran sa ginikanan o paryente niining bataa, palihug panawag sa social worker nga si Ms. Ivy R. Fernandez sa telepono (032) 254-2944 / 09508684844 o pakigkita sa Children’S Shelter of Cebu, Inc., 178- ID Sun Valley V. Rama, Cebu City, Cebu.
Kon walay motunga sulod sa usa ka bulan, ang bata ipaubos sa proseso sa “legal abandonment” pinaagi sa National Authority of Child Care ug siya maisyuhan og Certificate as Legally Available for Adoption base sa Republic Act 11642. / PR