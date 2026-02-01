Pahibalo sa medical mission

Magpahigayon ang Parokya–Archdiocesan Shrine of the Immaculate Heart of Mary sa Minglanilla og Medical Mission alang sa operasyon sa Cataract ug Pterygium sa mata.
Ang Screening/Check-up ipahigayon karong Pebrero 11, 2026, alas 8:00 sa buntag.
Alang sa mga kwalipikadong maoperahan, adunay minimal nga bayad nga P3,500 alang sa lente ug tambal.
Ang mga pasyente nga nag-inom og blood thinner gihangyo nga mokonsulta una sa ilang doktor pito ka adlaw sa dili pa ang Pebrero 11, 2026.
Limitado lamang sa 600 ka slots ang ma-accommodate alang sa screening, busa palihug pagsayo og adto. Gihangyo sab ang tanan nga magdala og kaugalingong tubig ug pagkaon. Daghang salamat.