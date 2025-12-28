Pahugtan sa PNP ang pagkupot og ebidensiya gikan sa socmed

Mopatuman ang Philippine National Police (PNP) og bag-ong mga protocol sa pagdumala sa mga ebidensya gikan sa social media sa kasong kriminal, human nagpagagwas ang Supreme Court og mga giya (guideposts) sa pagpamatuod sa pagpanag-iya o pagkontrolar sa mga online account.

Si PNP acting chief Lt. Gen. Jose Melencio C. Nartatez Jr. nagkanayon sa usa ka press release niadtong Dominggo, Disyembre 28, 2025, nga kini nga mga giya makatabang sa mga imbestigador sa pag-authenticate sa digital nga ebidensya ug sa pagtukod og mas lig-on nga mga kaso.

“For ongoing investigations, we will review digital evidence carefully, while future cases will be handled more systematically and transparently when it comes to social media posts,” matod ni Nartatez.

Sa sayo pa, ang Supreme Court naglatid og pito ka mga giya, lakip na ang pag-angkon sa authorship, pag-access sa account, mga sumbanan sa pinulongan (language patterns), device forensics, ug ang pagkamakanunayon sa mga post, human gipalig-on ang silot sa usa ka lalaki nga nakit-ang sad-an sa balikbalik nga pag-harass sa iyang kanhi uyab sa Facebook.

Asoy ni Nartatez, ang maong hukom nagpalig-on sa due process niining digital nga panahon.

“Now, a person can no longer be easily convicted based solely on a screenshot or post that may be fake or hacked. It ensures that law enforcement and the courts follow clear procedures, which strengthens public trust in our justice system,” batbat ni Nartatez.

Subay sa mga giya nga gitakda sa labing taas nga korte, ang hepe sa PNP nimando sa mga unit sa kapulisan sa pagsagop niini nga mga giya ngadto sa ilang mga standard procedure, samtang ang mga cybercrime unit gisangkapan na og mga himan aron masubay ug mapreserba ang online nga mga ebidensya.

Ang PNP nakig-alayon usab sa dagkong mga social media platform alang sa mas paspas nga pag-verify sa mga account.

Giawhag ni Nartatez ang publiko sa pagtaho og tarong sa mga online nga krimen.

“Remember, do not try to hack or access accounts yourself. Just report the matter to the nearest police station or through our Anti-Cybercrime Group,” matod ni Nartatez. / PNA