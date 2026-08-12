Pahuway ni Eala nasumpayan tungod sa first-round byea

Masumpayan ang pagpahuway ni Filipina tennis ace Alex Eala human siya nakakuha og first-round bye sa Women’s Tennis Association (WTA) 1000 Cincinnati Open sa Mason, Ohio, USA, kansang main draw sugdan karong Huwebes, Agusto 13, 2026 (PH time).
Si Eala kinsa bag-ohay lang nikampyon sa Mubadala DC Open sa Washington ug kasamtangang world No. 20, narehistro isip seed No. 17 sa Cincinnati Open hinungdan nga usa kini sa nahatagan og first-round bye.
Niini, maghuwat si Eala sa modaog sa first round nga engkuwentro tali nila ni Magda Linette sa Poland ug Elena-Gabriela Ruse sa Romania alang sa labing una niyang tahas.
Dakong ikatabang ni Eala ang first-round bye gumikan kay nagkinahanglan gyud siya og taastaas nga pahuway human sa sunodsunod niyang pagduwa sa nagkadaiyang mga torneyo.
Sa labing ulahi niyang kampanya, tataw nga apektado na sa grabeng kahago si Eala atol sa iyang kapildihan batok ni Belinda Bencic sa Switzerland, 6-4, 6-0, sa Round of 16 sa Canadian Open o gitawag sab nga National Bank Open niadtong Lunes, Agusto 10, sa Toronto, Canada. / ESL