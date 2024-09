Painters 5-0 tumong batok SMB

Mga duwa karon:

5:00 pm- Terrafirma batok TNT

7:30 pm- SMB batok Rain or shine

Protektahan sa Rain or Shine Elasto Painters ang limpyo nilang rekord sa ilang pagpakigbatok sa San Miguel Beermen sa main game karong gabii, Huwebes, Septiyembre 5, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.

Ang Elasto Painters, nga maoy bugtong puwersa nga wala’y pilde, naggunit og 4-0 nga rekord ug nagtinguha nga maharos nila pagdaog ang tanan nilang mga tahas sa 1st round elimination sa Group B.

Determinado man tuod ang Elasto Painters nga isaka ang ilang rekord sa 5-0 apan ilang giangkon nga usa ka tungason nga tahas ang pagpakigbatok sa Sugbuanong higante nga si June Mar Fajardo ug sa kinatibuk-ang puwersa sa Beermen.

Ang Beermen, nga adunay 2-2 nga rekord, gikan sa duha ka sunodsunod nga kapildihan batok Brgy. Ginebra Gin Kings ug NLEX Road Warriors hinungdan nga gilaumang mas magbangis kini batok sa Elasto Painters aron makabangon.

“Yung ibang teams, painit pa lang, late naghanda ng preseason. Makikita mo talaga ang galing nila towards the middle of the eliminations and towards the end,” matod ni Rain or Shine coach Yeng Guiao nga napatik sa www.pba.ph.

“Maganda lang na nakikita na nananalo ka,” added Guiao after his teams went 4-0 with a 116-99 blasting of the Phoenix Super LPG Fuel Masters on Friday.

Sa laing bahin, ang TNT Tropang Giga mosuway pag-angkon sa solong liderato sa Group A sa ilang pagpakigsangka sa Terrafirma Dyip.

Ang Tropang Giga, nga adunay 3-1 nga rekord, kasamtangang nakigbahin sa Meralco Bolts sa liderato sa ilang grupo samtang ang Dyip sa labing ubos nga wala pa’y daog sulod sa upat ka mga duwa. / ESL