Painters daog na daan: Guiao

Bisa’g unsa pa’y mahitabo sa ilang kampanya sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup, midaug na’ng daan ang Rain or Shine Elasto Painters.

Mismo'ng si Easlo Painters coach Yeng Guiao ang miingon niini.

Gipasabot ni Guiao nga ang pagsulod sa iyang batan-ong puwersa sa best-of-seven semi-finals series batok sa San Miguel Beermen usa na ka dakong kalampusan.

Sa presstime, ang Elasto Painters padayon pa nga nakigsangka sa Beermen sa Game 4 sa semi-finals series. Ning pagsuwat, ang Elasto Painters naggukod sa Beermen sa series, 0-3.

“Sabi ko nga, we’re in a long game,” matod ni Guiao human sa ilang kapildihan sa Game 3 nga napatik sa www.pba.ph.

“We want games like this. We want to play the best teams, find ways solving ‘yung mga strengths ng mga ibang teams, trying to improve on our weaknesses. On that end, we’re achieving it. Tingin ko, we’re getting to be a better team every game.”

Hugot ang pagtuo ni Guiao nga sa sunod komperensya, mas aduna na’y ikasukol ang iyang batan-ong mga sakop.

“The experience is also very important. Ma-experience nila ganito, ma-experience nila ‘yung atmosphere ng semis, maraming nanonood,” dugang ni Guiao.

“There’s more pressure, there’s more adjustments. So andoon naman lahat iyon.”

Giklaro ni Guiao nga nakuntento siya sa gipakitang duwa sa iyang mga batos. / ESL