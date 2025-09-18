Painters maagak kaha ni Pringle?

Gipasalig ni Stanley Pringle nga buhaton niya ang tanan aron makatabang sa Rain or Shine Elasto Painters aron makalabni kini pagbalik og kampyunato sa Philippine Basketball Association (PBA).
Ang Elasto Painters nakabaton na og duha ka titulo apan katapusan kini nilang naangkon niadto pa’ng 2016 Commissioner’s Cup.
Adunay tulo ka higayon nga nakasikit ang Elasto Painters sa kampyunato sa nilabay nga pipila ka mga komperensiya apan wala nila nakompleto ang misyon.
Si Pringle na kaha ang piyesa nga gikinahanglan sa Elasto Painters ning panahona aron makalingkod sila pagbalik sa trono?
Alang ni Pringle, dili kini imposible hilabi na nga gilangkuban og dekalidad ug batan-ong mga magduduwa ang Elasto Painters sa kasamtangan.
“Definitely, a great group of guys, young guys led by coach Yeng [Guiao]. I’m looking to come in and help the team as much as I can,” asoy ni Pringle nga napatik sa Spin.ph.
“They’ve been contending for championships the past three conferences. They’ve been in the semis. Getting to the semis is a challenge alone. I’m looking to hopefully help them out even more.”
Ang kasinatian ni Pringle gilaumang makatabang og dako aron mas mapalambo pa ang abilidad sa iyang batan-ong bag-ong mga kauban.
Si Pringle nakabaton na og upat ka titulo dihang nagduwa pa kini sa Brgy. Ginebra Gin Kings diin nahimo siyang Best Player of the Conference niadtong 2020 Philippine Cup bubble.
Gikan sa free agency, nakuha sa Elasto Painters si Pringle niadto pa’ng Hulyo apan ning semanaha lang siya nakaapil sa praktis sa team.
Gipasabot ni Guiao nga padayon pa nga nagkat-on si Pringle sa sestima nga ilang gihangop.
“He’s been practicing with us for three days but he is participating in at least two of our scrimmages,” batbat ni Guiao.
“We are managing his minutes. He is still not 100 percent of course. Parang ginagamay at ina-absorb pa lang niya ‘yung sistema namin.”
Si Pringle katapusang nagduwa sa Terrafirma Dyip. / ESL