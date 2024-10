Painters miabante sa semis

Ningsaka og laing andana ang Rain or Shine Elasto Painters aron pintalan og kapildihan ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 113-103, sa deciding Game 5 sa ilang quarter-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup niadtong Sabado sa gabii, Oktubre 5, 2024, sa Ynares Center sa Antipolo City.

Sa kadaugan, ang Elasto Painters nakaabante sa best-of-seven semi-finals series diin ilang ikaharong ang defending champions TNT Tropang Giga, nga ningpalagpot sa NLEX Road Warriors, 3-1, sa laing quarter-finals series.

Ning sangkaa, ningpatigbabaw ang batan-ong puwersa sa Elasto Painters batok sa mga beterano sa Hotshots.

Gimugna ni Andrei Caracut sa nahabiling duha ka mga minu­tos ang unom sa iyang kinatibuk-ang 14 puntos aron taba­ngan ang Elasto Painters nga ma­rehistro ang 10 puntos nga daog.

Sama sa naandan, ang Elasto Painters gipangulohan sa ilang import nga si Aaron Ful­ler, kinsa nagpakatap og 26 puntos ug siyam ka rebounds.

Ningdugang sila si Jhonard Clarito ug Adrian Nocum og 17 puntos matag usa, niamot og 12 puntos si Leonard Santillan samtang nihatag og 11 puntos si Keith Datu 11 alang sa Elasto Painters.

“Proud ako as they competed and fought it out and hindi sila bumigay under pressure. It’s the fighting heart that these guys showed,” matod ni ROS coach Yeng Guiao.

Ang Hotshots gipangulohan sab sa ilang import nga si Javari Bird pinaagi sa iyang 23 puntos ug 15 rebounds, nihatag og 16 puntos si Calvin Abueva, nitam­po og 15 puntos si Mave­rick Ahanmisi samtang niamot og 12 puntos si Ian Sangalang.

Naggukod og siyam ka mga puntos ang Elasto Painters human sa 1st quarter, 29-20, apan human niini, inanay na silang ninggukod og kalit ningbulhot ang ilang opensa sa hinapos nga bahin aron angkunon ang daog.

Boxscores:

Rain or Shine (113) - Fuller 26, Clarito 17, Nocum 17, Caracut 14, Santillan 12, Datu 11, Belga 11, Lemetti 5, Mamuyac 2, Asistio 1. Magnolia (103) - Bird 23, Abueva 16, Ahanmisi 15, Sangalang 12, Lee 9, Dionisio 9, Dela Rosa 9, Barroca 6, Eriobu 4. / ESL