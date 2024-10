Painters mibawos sa Tropa

Nakakompleto og three-point play si import Aaron Fuller sa nahabiling 3.8 segundos aron agakon ang Rain or Shine Elasto Painters ngadto sa makutas nga daog batok sa TNT Tropang Giga, 110-109, sa Game 3 sa ilang semi-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa main game niadtong Dominggo, Oktubre 13, 2024, sa Dasmariñas, Cavite.

Niini, napahakan sa Elasto Painters ang labaw sa Tropang Giga sa best-of-seven series, 1-2.

Human sa three-point play ni Fuller, aduna pa unta kahigayunan ang Tropang Giga nga mailog ang daog apan nasipyat ang ilang import nga si Rondae Hollis-Jefferson sa itsa niini sa dayong pagkapupos sa oras.

“We’re able to hang in there against a great team, with a great import,” matod ni Rain or Shine coach Yeng Guiao.

Puntos matag usa:

Rain or Shine (110) - Fuller 26, Santillan 20, Clarito 15, Lemetti 11, Nocum 10, Datu 7, Mamuyac 6, Norwood 6, Caracut 5, Belga 2, Asistio 2.

TNT (109) - Erram 27, Hollis-Jefferson 23, Pogoy 22, Nambatac 17, Oftana 17, Aurin 2, Khobuntin 1. / ESL