Painters mosuway pagselyo og luna sa Top 4

Seguradong luna sa Top 4 ang tinguha sa league-leader Rain or Shine Elasto Painters sa ilang pagpakigbatok Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa main game karong Sabado sa gabii, Abril 25, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang kadaugan karon sa Elasto Painters makahatag kanila og tice-to-beat nga bintaha sa nagkaduol nga quarter-finals, nga maoy benepisyo sa mga masulod sa Top 4.
Ang Elasto Painters init nga nakasugod sa komperensiya ug nirehistro kini’g kadaugan sa nag-una nilang pito ka mga duwa.
Apan sa labing ulahi nilang duwa, nasugamak sa wala damhang kadaugan ang Elasto Painters batok sa Phoenix Super LPG Fuel Masters, 83-87, niadtong Martes, Abril 19.
“Mangyayari rin talaga iyon,” matod ni Elasto Painters coach Yeng Guiao nga napatik sa www.pba.ph.
Alang ni Guiao, mahinungdanon nga makabangon dayon sila gikan sa labing una nilang pagkapilde sa komperensya aron mosaka pagbalik ang ilang moral hilabi na kay nagkaduol na ang quarter-finals.
Sa ilang bahin, ang Hotshots kasamtangang naa sa tungatungang bahin sa standing dala ang 4-4 nga rekord.
Aduna pa sila’y purohan nga makasulod sa Top 4 apan motiglom kini’g maayo kon mapilde sila ning kombatiha.
Sa premirong duwa, makigbangga ang NLEX Road Warriors batok sa Terrafirma Dyip.
Ang Road Warriors kasamtangang naa sa ikaduhang luna dala ang 6-2 nga rekord samtang ang Dyip naa sa ubos-ubos nga bahin nga adunay 3-5 nga rekord. / ESL