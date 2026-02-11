Pajarillo ‘ban’ sa paghupot og lisensiya sa tibuok kinabuhi

Nagtinguha ang Land Transportation Office (LTO) sa pagbawi ug pagpahamtang og lifetime disqualification sa driver’s license sa batan-ong drayber nga nalambigit sa hit-and-run sa Barangay Banilad, Cebu City niadtong kaadlawon sa Pebrero 8, 2026.
Managlahi sab ang assessment sa polis ug sa LTO mahitungod sa gikatahong hubog ang drayber.
Si LTO Assistant Secretary Markus Lacanilao, atol sa press conference niadtong Miyerkules, Pebrero 11, ang nirekomendar sa pagkanselar sa lisensiya ni Sean Andrew Pajarillo, 21, nga nakaligis-patay sa laing batan-ong negosyante nga si Kingston Ralph Cheng.
“Hindi na yung lasing kana, nakadisgraya ka pa nang ibang motorista tapos nakapatay ka pa ng inosenteng tao nang ganon-ganon lang ay hindi ako papayag doon,” matod pa ni Lacanilao, alang kaniya nagpakita og indikasyon ang drayber nga hubog.
“Wala hong karapatan ang ganyang tao na magmaneho sa ating kalsada,” dugang pa niya.
Iya sab nga gipahibalo nga ang nakarehistro nga tag-iya sa maong sakyanan nga gimaneho ni Pajarillo ang lakip sab nga manubag.
Hingusgan sa LTO ang pagpatuman sa kampanya sa anti-drunk driving.
Gimanduan na sab ni Lacanilao ang LTO Central Visayas nga hingusgan ang presensiya sa enforcers sa kadalanan ug ang pakig-alayon sa kapulisan.
Ang LTO nimando sa maong drayber ug tag-iya sa sakyanan nga motunga sa gipatawag nga husay sa Pebrero 17 sa LTO 7 Operations Division, dalan N. Bacalso.
Base sa taho nga ang drayber sa Toyota Innova unang nibangga sa nakaparada nga sedan ug nibiya ug sa iyang pagpahaguros og padagan iyang naligsan si Cheng nga naglakaw sa Paseo Saturnino Road, Barangay Banilad, Siyudad sa Sugbo. / EHP