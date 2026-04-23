Pajarillo buot ‘makig-areglo’ husay sa hit-and-run gisugdan

Sa adlaw unta sa ika-24 nga adlawng natawhan ni Kingston Ralph Cheng, biktima sa hit-and-run, opisyal na nga gisugdan ang husay sa kaso batok sa suspek nga si Sean Pajarillo sa temporaryong Cebu City Regional Trial Court (RTC) niadtong Huwebes, Abril 23, 2026.
Kahinumdoman nga si Kingston naligsan-patay sa naghaguros nga SUV nga gimaneho sa 23-anyos nga si Pajarillo, nga gikataho’ng hubog, sa insedente nga nahitabo sa Barangay Banilad, Siyudad sa Sugbo, niadtong Pebrero 8.
Atol sa pagbukas sa sesyon, ang depensa kon habig ni Pajarillo nagtinguha sa pagduso alang sa out-of-court settlement ug ang pagkuwestiyon sa hurisdiksiyon sa korte.
Ang abogado ni Pajarillo nga si Atty. Julito Añora, nibutyag nga ang ilang kampo nagtinguha nga adunay amicable resolution sa kaso.
“We are trying to have an amicable settlement so this case won’t be prolonged,” matod pa ni Añora.
Samtang nagtinguha ang depensa nga makab-ot ang settlement, naningkamot sab sila nga makakita og paagi nga mabasura ang kaso pinaagi sa motion to quash (mosyon sa pag-ibasura).
Ang kampo ni Pajarillo nikuwestiyon kon ang RTC maoy tukmang hurisdiksiyon sa pagdungog sa kaso.
Bisan sa pagsalikway sa korte sa maong motion, matod ni Añora, aduna nay gisang-at nga motion for reconsideration.
“The RTC has denied it, but there are some issues that need clarification,” pasabot niya.
Apan, ang pamilya ni Cheng padayon sa ilang pagpangita og hustisya.
Si Atty. Terence Fernandez kinsa nagrepresentar sa pamilya, niklaro nga bisan tuod nga andam silang maminaw sa tanyag nga
settlement gikan sa kampo ni Pajarillo, determinado andam nga ipadayon ang maong kaso.
“The family is coping, and they want to proceed with the case,” matod ni Fernandez nga nidugang nga ang prosekusyon nagtinguha nga mopresentar og unom ngadto sa pito ka mga saksi.
Ang dagan sa unang adlaw sa husay nabalda atol sa paghatag sa iyang testimoniya sa unang saksi sa prosekusyon—ang imbestigador sa trapiko nga nagdumala sa inisyal nga crash scene.
Samtang nadungog ang direkta nga pagpamatuod sa imbestigador, ang gipaabot nga cross-examination kalit nga gi-postpone, tungod sa mga kuwang nga evidentiary files.
Gipahibalo ni Añora ang korte nga ang ilang kampo wala mahatagi og kopya sa
judicial affidavits alang sa saksi, ug wala sab silay nadawat nga kopya sa CCTV footage.
“We requested the court to have us furnished with these documents, as well as the CCTVs, for the cross-examination of the first witness,” pasabot ni Añora.
Ang cross-examination karon gieskedyul pag-usab sa sunod hearing sa higayon nga adunay pormal nga pagtugyan sa mga dokumento.
Si Pajarillo kinsa nagpakaayo sa iyang mga angol nga nahiaguman, gihulagway nga emosyonal human sa proseso.
“Sean cried after the hearing,” matod pa ni Añora. “I cannot further comment why he cried, but I saw him crying.” /