Pajarillo nakapiyansa, nagbasol sa nahitabo

Nakaangkon sa iyang temporaryo’ng kagawasan ang 21-anyos nga si Sean Andrew Pajarillo human nga nipiyansa sa kantidad nga P72,000 sa kaso’ng Reckless Imprudence Resulting to Homicide resulta niadtong nahitabo nga hit-and-run niadtong kadlawon sa Pebrero 8, 2026, Paseo Saturnino, Maria Luisa Road, Barangay Banilad, Siyudad sa Sugbo.
Human nga nakapiyansa, gibalik sa pribadong tambalanan sa Mandaue City diin siya naka-hospital arrest ug aron iproseso ang iyang pag-discharge.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, information officer sa CCPO, nga ang mga imbestigador sa Traffic Enforcement Unit (TEU) nakaduso na sa ilang mga ebidensya sa piskalya ug paabuton ang schedule sa court hearing sa maong kaso.
NAGBASOL
Gihulagway ni Attorney Julito Añora, legal counsel ni Sean Andrew Pajarillo, nga nagbasol ang iyang kliyente sa pagkamatay ni Kingston Ralph Cheng, 23, negosyante.
Si Cheng naglakaw daplin sa kalsada sa Paseo Saturnino niadtong higayona aron sa pagkuha sa iyang nakaparada nga sakyanan sa dihang naligsan sa naghaguros nga Toyota Innova nga gimaneho ni Pajarillo.
Base sa paghulagway sa maong abogado nga sulod sa private room ni Pajarillo nagpunay kini og hilak.
Gisuwayan sa abogado sa paghinabi ang maong batan-on apan dili kini motubag, bisan atol sa inquest proceedings sa piskalya.
“Nakita man gud namo nga magsige siya’g hilak. Naghilak siya sa hospital. Although, I would like to personally talk to him pero dili man gud siya motingog,” matod pa ni Atty. Añora.
Lakip sa iyang gipangutana kon unsay nahitabo, kon hubog ba kini atol sa pagkabangga niya sa biktima, wala kini motingog ug igo lang mohilak.
“Everytime I ask him questions, mohilak man, murag na-trauma sad siya,” dugang ni Atty. Añora.
MOSIBAT?
Giangkon ni Añora nga nakadawat siya'g tawag sa telepono nga nagpahibalo nga adunay nigawas nga estorya nga dad-on sa Canada ang suspek sa iyang pamilya ug siya nipasidaan sa ginikanan nga dili kini nila buhaton.
“I actually told the parents to never do anything that would raise the case. If ilarga gyud siya sa Canada 'nya during sa hearing, dili sila mo-attend so technically ma-revoke ang bail, issuehan og warrant of arrest, mapriso if mapriso na diba because there is already flight risk,” dugang ni Añora.
Nipasalig na ang pamilya nga dili nila palayason ang suspek ug ilang subayon ang tanang proseso sa balaod ug magpaabot sa gitakdang arraignment sa korte.
CONDOLENCE
Nipasupot sila og pahasubo sa pamilya, kabanay, ug higala sa biktima matod ni Añora.
Nakasabot sila sa gibati tungod kay adunay kinabuhi ang nakalas ug dungan sa pasalig nga ilang atubangon kon unsa man ang sangpotan sa kaso.