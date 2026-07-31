PAL mihimakak sa viral post, kanhi nila piloto, libud-suroy sa Bangkok

Gisalikway sa Philippine Airlines (PAL) niadtong Biyernes, Hulyo 31, 2026, ang niguwa sa Thai article nga kanhi nila piloto, usa na lang ka libud-suroy sa Bangkok, Thailand.
Kini human nga nipagawas og artikulo ang Thai PBS World nga gikataho nga: "former PAL and AirAsia pilot" nahurot ang katigayonan, buwag sa asawa, ug usa na lang ka libud-suroy.
Natala sab sa maong artikulo nga ang maong kanhi piloto gi-rescue sa usa ka foundation nga maoy niatiman sa iyang panginahanglan human nga gidala sa ospital aron mapatambalan sa iyang sakit sa diabetes.
Gi-share sa Thai PBS World ngadto sa social media platform ug nahimong viral.
Samtang sa gipagawas nga statement sa PAL nga ang maong artikulo sayop ug niila sa maong tawo nga usa ka Larry Malpaya, kanhi nila piloto.
"The information is false. Capt. Larry Malpaya is an active Philippine Airlines pilot and is not the individual referred to or depicted in the article," tipik sa natala sa statement sa airline company.
Nanawagan ang airline sa Thai PBS World sa pag-correct sa ilang taho ingon man nga anaa sa social media post aron nga mahunong ang maong fake news.
"We remain committed to protecting the reputation and welfare of our employees and ensuring that accurate information is shared with the public," matod sa PAL nga gihatagan nila og bili ang responsible journalism ug gipasalamatan ang dali nga pagtul-id sa mga sayop nga impormasyon. / PNA