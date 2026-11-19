Dihang giablihan ang pultahan, daw nakalimtan sa mga naglinya ang kakapoy sa paghulat. Midagsa ang mga mamalitay paingon sa mga lamesang naglaray. Nangukay sila sa mga basahon, gisusi ang mga ulohan, mipunit ug mipakli sa mga libro. Ang uban nikugos sa ilang mga napilian daw mga masuso. Ang mga walay basket o tote bag nipundok sa ilang mga libro sa salog, nilingkod tupad niini ug nipadayon sa pagpangukay. Sa pipila lamang ka gutlo, napulihan ang kahilom sa laybrari sa kasikas sa pagpangaykay.
Niadtong Sabado, Nobiyembre 14, 2026, unang adlaw sa katapusang book sale sa Neilson Hays Library niining tuiga, niabot ko alas 9 sa buntag, tunga sa oras sa wala pa mi pasudla. Duna nay mga tawo nga naghulat sa gawas. Kaduha matag tuig magpahigayon og book sale ang laybrari sa 195 Surawong Road, distrito sa Bang Rak. Hapit nako mag-onse ka tuig sa Bangkok, ug kaduha lamang ako wala makatambong. Sa matag pagbalik, lahi ang kahinam ug ang mga basahon nga akong makaplagan.
Sa sulod, hapsay nga gihan-ay ang mga libro sa mga lamesa sumala sa ilang genre sama sa fiction, nonfiction, mga basahon alang sa kabataan ug uban pa. Kadaghanan niini Iningles, apan aduna usay sa pinulongang Thai ug sa ubang mga pinulongan sa Asya ug Uropa. Nagsugod sa 20 baht ang presyo. Gikan kini sa mga donasyon sa komunidad ug sa mga basahong gitangtang na sa koleksiyon sa laybrari. Samtang nagkahurot ang mga basahon, mag-abli sila og dugang kahon ug maglatag pag-usab og mga libro. Busa, dili kanunay pareho ang mapilian sa matag paglibot.
Sa gawas, gibukhad ang dakong trapal nga adunay asul ug puti nga mga dibuho. Nagpatung-patong dinhi ang mga libro ug magasin, murag bungtod nga angay kaykayon, uban sa mga lamesang puno sa CD, DVD ug mga produkto sa Neilson Hays Market.
Sa nangaging mga book sale, mas nakapokus ko sa pagpangita sa mga librong gusto nakong mabitbit pauli. Niining higayona, mas gitagamtam nako ang pagsud-ong sa mga mamalitay. Nangita gihapon ko og mga basahon sa pamalak, apan nihit, busa kon makakita ko og usa, sikmoyon dayon kini nako.
Usa sa nakapahiyom nako mao ang usa ka babaye nga nagbitbit og tote bag nga may patik nga, “GOOD GIRLS GO TO HEAVEN, BAD GIRLS GO TO BANGKOK.” Nakapahinumdom kini sa sikat nga panultihon sa Thailand nga akong gigamit sa usa nako ka sugilanon, “T. Wanee”: “GOOD GUYS GO TO HEAVEN, BAD GUYS GO TO PATTAYA.” Makalingaw hunahunaon nga bisan ang mga “bad girls” mangaykay sab diay og libro sa Neilson Hays.
Samtang nagtan-aw ko sa mga tawo sulod sa rotunda, nikilab pagbalik sa akong hunahuna ang kasaysayan sa laybrari. Nagsugod kini niadtong 1869 sa dihang 13 ka babayeng Briton ug Amerikano nagtukod sa Bangkok Ladies’ Library Association. Ang bilding, nga gidisenyo sa Italyanong arkitekto nga si Mario Tamagno, giablihan niadtong Hunyo 26, 1922. Gipatukod kini ni Dr. T. Heyward Hays agi'g handumanan sa iyang asawa nga si Jennie Neilson Hays, nga namatay niadtong 1920.
Nakapadani sab sa akong pagtagad ang pagkahibalo nga si Dr. Hays nagserbisyo isip Chief of the Royal Thai Navy Hospital. Makapainteres nga ang tawo nga nipatukod niining laybrari agi'g handumanan sa iyang asawa aduna sab kalambigitan sa Royal Thai Navy, ang institusyon diin ako nagtudlo sukad 2016.
Sa sunod nga book sale, mangukay na sab ako og mga basahon ug maghimamat sa mga pamilyar ug bag-ong nawong. Samtang adunay modonar ug mopalit og mga libro, magpadayon ang pagpaambit sa literatura. / GERWIN VIC E. BHUYO, BANGKOK, THAILAND / Nagsuwat, Mga Hulagway