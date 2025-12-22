‘Palahubog’ natagak sa kanal, patay

Wala nay kinabuhi ang usa ka 69-anyos nga mag-uuma dihang napalgan alas 11:20 sa buntag, Dominggo, Disyembre 21, 2025, sa Barangay Cambangkaya, Lungsod sa Catmon, Probinsiya sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Melchor Loloy Colipano, alyas Meljor, minyo, nagpuyo sa nahisgutang lugar.
Usa ka 15-anyos nga lalaki nga naglakaw sa dapit ang nakakita kaniya human nigimaw ang iyang tuhod nga napasok sa kanal.
Sa imbestigayon sa kapulisan sa Lungsod sa Catmon, nasayran nga nailang palahubog sa ilang lugar si Meljor, kini base sa gibutyag sa barangay kapitan.
Sa wala pa ang hitabo, giapas sa iyang asawa si Meljor Sabado sa alas 5 sa hapon aron papaulion.
Apan wala kini mopatuo og nagpadayon sa pagtagay uban sa mga higala.
Gituohang natagak sa kanal ang biktima tungod sa grabe nga kahubog samtang naglakaw padulong nga mopauli.
Gisugyot sa kapulisan sa pamilya nga ipaubos sa autopsy ang patay nga lawas aron pagwala sa pagduda sa foul play. / GPL