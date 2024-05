Palak ni Mobley miluwas sa Cavs

Gipalakan ni Evan Mobley ang layup ni Franz Wagner sa pinal nga mga segundos aron luwason ang host Cleveland Cavaliers gikan sa hudlat sa Orlando Magic ug ipreserba ang kulbahinam nga kadaugan, 104-103, sa Game 5 sa ilang Eastern Conference 1st round playoffs series sa National Basketball Association (NBA) ning Miyerkules, Mayo 1, 2024 (PH time).

Sa kadaugan, ang Cavaliers nakaposte og 3-2 nga bintaha sa best-of-seven series.

“It was just surreal,” matod ni Mobley kabahin sa iyang pagpalak sa makapadaug unta layup ni Wagner. “It was a big play, and we got it done.” / AP