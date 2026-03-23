Palapdan sa govt. ang fuel aid rollout sa nasod sugod Abril 6

Palapdan sa gobiyerno ang implementasyon sa fuel subsidy program alang sa sektor sa transportasyon sa tibuok nasod sugod Abril 6, sumala sa Malacañang niadtong Lunes, isip kabahin sa paningkamot sa pagpanalipod sa publiko batok sa epekto sa pagsaka sa presyo sa lana gumikan sa tensiyon sa Middle East.
Sumala pa ni Palace Press Officer Claire Castro, gipatuman sa administrasyon ni Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole-of-government approach aron mapagaan ang palas-anon sa mga pasahero, drayber ug uban pang apektadong sektor.
Dugang niya, hapit na sa 100,000 ka mga drayber sa traysikol ang nakadawat na og fuel subsidy, subay sa direktiba sa pangulo.
Apil sab sa makadawat og tabang ang mga mag-uuma ug mangingisda, diin dugang nga P50 milyunes ang gitagana alang sa regional field offices.
Matod ni Castro, nagpadayon ang gobiyerno sa pagpatuman og dugang nga mga lakang, lakip na ang libreng sakay ubos sa Love Bus program sa Metro Manila, Metro Cebu ug Metro Davao, ingon man ang 50 porsiyento nga diskuwento sa plite sa LRT-2 ug MRT-3.
Gibantayan sab sa administrasyon ang presyo sa mga nag-unang palitunon diin gipasalig ni Marcos nga nagpabiling stable ang presyo sa mga palaliton ug ginabaligya subay sa suggested retail price.
Dugang pa ni Castro nga naglihok ang gobiyerno aron maseguro ang dugang suplay sa lana gikan sa mga partner nga nasod ug mapalig-on ang kapasidad sa enerhiya, lakip ang pag-maximize sa Malampaya gas field ug pagpasulod sa bag-ong mga power project.
Ang pagpalapad sa fuel subsidy kabahin sa mas halapad nga mga lakang sa gobiyerno aron maprotektahan ang panginabuhian ug maseguro ang kalig-on sa ekonomiya taliwala sa kausaban sa global oil market. / PNA