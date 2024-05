Palaro 2024 ‘walay ayuda’ gikan sa nat’l government

Ang Department of Education (DepEd) national moha­tag og ayuda sa transportasyon, uniporme, ug pagkaon alang sa 12,000 ka mga atleta ug mga partisipante sa Palarong Pambansa.

Samtang, ang Cebu City Government maoy moabaga sa nahibiling galastohan sa sporting event human walay budget niini gikan sa nasudnong kagamhanan.

Kini ang gikompirmar sa DepEd Cebu City assistant school’s division superintendent, Adolfo Aguilar nga ang Cebu City Government, ang host sa Palarong Pambansa karong tuiga, dili makadawat og subsidy gikan sa nasudnong kagamhanan.

“No budget from the natio­nal government that is alloca­ted to Cebu City Government,” matod ni Augilar.

Si Aguilar, sa pakighinabi sa SunStar Cebu sa telepono sa Dominggo, Mayo 26, 2024, nii­ngon nga ang DepEd central office maoy moabaga sa roundtrip nga transportasyon sa mga atleta ug sa ilang delegasyon pai­ngon ug gikan sa Sugbo.

Matod usab ni Aguilar, ang mga opisyal nga nagduwa nga uniporme ug regular nga pagkaon sa mga atleta ug opisyal, abagahon usab sa sentral nga buhatan.

Ang DepEd central office nihatag usab og pinansyal nga suporta nga P250,000 matag billeting school ug gipondohan ang DepEd Cebu City Division og bag-ong sports supplies ug materyales.

Wala hinuon makahatag og dugang detalye si Aguilar kabahin sa budget nga gigahin alang sa sports supplies ug mga materyales.

Kasamtangang nag-bid ang Siyudad og kapin sa P180 mil­yunes nga budget alang sa repainting sa 20 ka billeting schools nga puy-anan og kapin o kulang 12,000 ka student-athletes uban sa ilang coaches.

Samtang, dul-an sa 500 ka mga jeepney, van, ug bus ang gikatakdang ipakatap ug partially subsidized sa City Go­vernment.

Ang Palarong Pambansa 2024 magsugod sa Hulyo 6 hangtod 17.

Sa maong impormasyon nga gikan sa DepEd Cebu City Division, nagpasabot kini nga kinahanglang mogasto ang City Government sa mga butang nga nalatid sa memorandum of agreement (MOA) nga gipirmahan niadtong Pebrero.

Pipila sa mga butang nga gilatid sa MOA nga kinahanglang abagahon sa Siyudad naglakip sa paghatag sa mga regional delegasyon og educational trips, souvenir items, ug uban pa.

Ang pagtrabaho sa Cebu City Sports Center nagpada­yon pa, diin ang kontraktor nagsugod sa pagbutang sa goma sa oval track niadtong Sabado, Mayo 25.

Una nang giaprobahan sa Siyu­dad ang P400 milyones nga budget alang sa pagpahigayon sa labing dakong sporting event sa nasod.

Hinuon, gisuspenso ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia niadtong Mayo 20 sulod sa tulo ka adlaw ang tanang nagpadayong procurement kalabot sa Palaro nga gihimo sa dakbayan.

Ang pagsuspenso naglakip sa bidding, pag-isyu sa mga pahibalo sa award, mga pahibalo sa pagpadayon, mga order sa pagpalit, mga kontrata, ug bisan unsang uban pang mga kalihokan nga pre-award, lakip na ang ubos sa “alternati­bong pamaagi sa pagpamalit.”

Ang acting mayor naghisgot, lakip sa ubang mga butang, ang P21.9 milyones nga budget alang sa pag-abang sa portalets nga gamiton atol sa Palarong Pambansa.

Ang alokasyon sa budget alang sa maong mga butang gius-os dayon og P3 milyones, gikan sa P21 milyones ngadto na sa P18 milyones.

Wala pa makahatag si Garcia sa resulta sa pagsusi sa mga proseso sa pagpamalit sa dakbayan.

Ang Dakbayan sa Sugbo unang mi-host sa Palarong Pambansa niadtong 1954, na usab niadtong 1994, ug mo-host sa ikatulong higayon sa 2024 alang sa ika-64 nga edisyon sa sporting event. / DPC