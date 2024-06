Palaro budget gikunhoran sa P262M gikan sa P405M

Gitugotan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang pagkunhod ngadto sa P262 milyunes gikan sa P405 milyunes ang gahin alang sa Palarong Pambansa 2024 sa Hulyo.

Sa press conference sa Lunes, Hunyo 3, 2024, gibutyag ni Garcia nga dugang budget appropriations alang sa pag-host sa Palarong Pambansa ang giputol, nga naglakip sa extension sa grandstand nga gitangtang na.

“I have authorized only the charging of P262 million out of the P405 million. There is a cut of P143 million,” matod ni Garcia.

Si Garcia niingon nga ang budget alang sa pagtukod sa grandstand extension mahimo pa nga maapil sa budget appropriations sa sunod tuig.

Si Garcia niingon usab nga iyang gius-usan ang budget alang sa side events gikan sa P60 milyunes ngadto sa P20 milyunes.

Siya nidugang nga ang budget alang sa LED walls nga P135 milyunes gikibhangan og P50 milyunes.

Sa sayo pa, gipahibawo usab ni Garcia ang paglaslas sa budget sa portalets nga gikan sa P21 milyunes ngadto sa P3 milyunes na lang.

Gihatagan niya og gibug-aton nga ang iyang mga direksyon alang sa Palaro nakatutok sa prayoridad.

Apan, si Garcia niingon nga dili siya makahatag og datus kon pila ang naputol gikan sa supplemental budget ug city budget appropriations.

Niadtong Pebrero, giaprobahan sa Sangguniang Panlungsod ang unang supplemental budget para sa tuig 2024, nga naglakip sa hangyo alang sa dugang budget alang sa Palarong Pambansa nga mokabat sa P205 milyunes.

Kini naglangkob sa pag-instalar sa LED outdoor-field lights sa CCSC nga mokabat sa P23 milyones, ang pagtukod ug pag-instalar sa digital-visual LED displays nga adunay support frames ug posts nga nagkantidad ug P135.186 milyunes, ug ang grandstand extension nga nagkantidad ug P47 milyunes.

Niadtong 2023, ang Kagamhanan sa Dakbayan nigahin og P200 milyunes alang sa rehabilitasyon sa Cebu City Sports Center (CCSC), nga gisirad-an niadtong Mayo sa samang tuig.

Niadtong Mayo 2024, dugang P74 milyunes, nga labaw pa sa kinatibuk-ang P400 milyones nga gahin, ang gipangayo alang sa pagpamalit og mga bangko nga gamiton alang sa umaabot nga Palarong Pambansa 2024 karong Hulyo. / AML