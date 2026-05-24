Palarong Pambansa 2026 gibuksan na

Nagtapok ang 13,000 ka delegado atol sa opening ceremony sa 2026 Palarong Pambansa didto sa Datu Lipus Makapandong Governor D.O. Plaza Sports Complex sa Agusan del Sur niadtong Dominggo, Mayo 24, 2026.
Managlahi nga sporting events ang ipahigayon sa maong national sporting competition ug langkuban kini sa 18 ka regions sa Mayo 24 ngadto 31.
Ang National Capital Region (NCR), ang 18-time defending overall champion, nidominar sa kompetisyon sa miaging tuig diin nakakuha sila og 117 ka bulawan, 70 ka silver medals ug 50 ka bronsi.
Ang Region IV-A mao ang naa sa ikaduha nga pwesto (47 gold, 68 silver, ug 66 bronze), ug nalandig sa ikatulong puwesto ang Region VI (44 ka gold, 54 ka silver, ug 58 ka bronze).
Samtang ang Region 7, anaa sa ikapito nga dapit human nakakuha og 25 ka bulawan, 32 ka silver, ug 52 ka bronsi. / RSC