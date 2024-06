Palasyo: Dili ‘armed attack’

Wa gikonsiderar sa Malaca­ñang nga usa ka armadong pag-ataki ang bag-o lang nga harassment sa China ngadto sa mga tropang Pilipino sa West Philippine Sea (WPS).

Sa usa ka press briefing niadtong Biyernes, Hunyo 21, 2024, si Executive Secretary Lucas Bersamin niingon nga ang insidente mahimong “a misunderstanding or an accident.”

“No, well this was probably a misunderstanding or accident, we are not yet ready to classify this as an armed attack. I don’t know kung ‘yung mga nakita namin is mga bolo, ax, nothing beyond that,” matod ni Bersamin.

Niadtong Hunyo 17, giharas sa mga personahe sa China Coast Guard (CCG) ang mga personahe sa Philippine Navy nga nagpahigayon og routine rotation and resupply (rore) mission ngadto sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal diin migamit sila og tear gas, nagwarawara sa mga armas, nibuslot sa rigid hull inflatable boats sa Philippine Navy (RHIBs) ug naguba ang communication system sa bangka ingon man ang mga cellphone sa mga Fi­lipino personnel.

Usa ka navy personnel usab nawad-an sa iyang kumagko tungod sa CCG’s “intentional high-speed ramming” sa usa ka Philippine vessel.

Nilungtad og 12 ka oras ang pagluwas sa mga sakop sa Armed Forces of the Philippines (AFP).

Ang chief of staff sa AFP nga si General Romeo Brawner miingon nga ang mga personahe sa CCG milihok sama sa “mga pirata” atol sa insidente.

Gitawag sa AFP ang paagi sa China nga “barbaric.” / SunStar Philippines