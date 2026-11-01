Palibot sa mga terminal sa Cebu sayo nga miluag niadtong Sabado

Mas sayo nga niluag ang palibot sa dagkong mga bus terminal sa Sugbo niadtong Sabado, Oktubre 31, 2026 kumpara sa nangaging katuigan, sumala ni Cebu North ug South Bus Terminal administrator Ahmed Cuizon.
“Medyo mas niluag karon pag October 31 kaysa sa una, dagsa kaayo ang passengers up to midnight. Pero gabii, niluag na man pag-past 9 p.m.,” matod ni Cuizon.
Bisan pa man niining sayop nga pagluag sa palibot sa duha ka mga terminal, ang gidaghanon sa mga pasahero sa Cebu North Bus Terminal (CNBT) nagpabiling mas taas kumpara sa niaging tuig sa samang adlaw.
Subay sa datos gikan ni Cuizon, ang CNBT nakarekord og 10,100 ka mga pasahero sa samang adlaw kumpara sa 9,300 sa niaging tuig.
Sa Cebu South Bus Terminal (CSBT), nikunhod ang gidaghanon sa mga pasahero karon, nga niabot ra og 21,200 kumpara sa 22,500 nga sa niaging tuig. / CDF