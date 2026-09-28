Palinpinon-1 geothermal plant sa NegOr, dugangan og 13.5 MW

Dugangan og 13.5 megawatts (MW) ang kapasidad sa Palinpinon-1 geothermal power plant sa Valencia, Negros Oriental isip kabahin sa pag-ilis sa mga daan nang turbine generator sa pasilidad.
Ang Energy Development Corporation (EDC), geothermal arm sa First Gen Corporation, mopuli sa tulo ka 37.5-MW turbine generators nga kapin na sa 40 ka tuig nga gigamit sa planta.
Ang mga daang unit ilisan og tulo ka 42-MW turbine generators nga magpataas sa installed capacity sa planta gikan sa 112.5 MW ngadto sa 126 MW.
Sumala sa EDC, ang pag-upgrade magtugot sa planta nga makahimo og dugang kuryente gamit ang samang gidaghanon sa geothermal steam.
Ang Palinpinon-1 usa sa mga geothermal facility nga sakop sa Southern Negros Geothermal Project (SNGP) nga adunay hiniusang kapasidad nga 222.5 MW ug nagsuplay og kuryente sa Visayas grid.
Matod sa kompanya, nagpadayon ang operasyon sa SNGP lapas sa kasagarang 25 ka tuig nga lifespan nga gilauman alang sa geothermal steamfields.
Niadtong 2025, giingon sa EDC nga ang operasyon sa SNGP nakalikay sa kapin 1.035 milyon metriko toneladang carbon dioxide equivalent emissions, base sa pagtandi sa power generation gikan sa coal-fired plants.
Ang pag-ilis sa mga turbine kabahin sa plano sa First Gen nga i-modernize ang mga renewable energy facility niini. / PR