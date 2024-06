Palma nanawagan sa pagsupak sa Divorce Bill

Subling nanawagan si Cebu Archbishop Jose S. Palma sa mga sumosunod sa Archdiocese sa Sugbo nga supakon ang pagpasar sa Divorce Bill.

Sa usa ka sulat nga gipagawas niadtong Sabado, Hunyo 29, 2024, si Palma niingon nga samtang ang Simbahan nag-ila sa kamatuoran nga dunay dili na matakdo nga kasungian sa kaminyuon, apan ang simbahan nagpabilin nga lig-on nga ang “divorce is not the solution.”

“I appeal to all the faithful of the Archdiocese of Cebu to join hands in our effort to make it known that we do not accept divorce due to the damage it will inflict, not only on us Catholics but on our values as a nation,” matod ni Palma.

Sumala niya, ang legal separation ug declaration of nullity of marriages makatubag sa kahimtang sa pagkabungkag sa kaminyuon.

“Do not be deceived by the notion that it will only affect those who seek it. Be aware that divorce will redefine marriage by eliminating its permanent character,” dason ni Palma.

Dugang niya nga ang mga bata nga ang mga ginikanan nagkabuwag, maoy labing nag-antos.

“Divorce undermines the sanctity of marriage and leads to the breakdown of marriages and families,” duhgang ni Palma.

Ang Simbahan adunay lainlaing mga inisyatiba nga nagdasig sa maayong relasyon sa kaminyuon ug makatabang sa mga magtiayon nga malikayan ang toxic relationship, nga gidumala sa Commission on Family and Life.

Giawhag usab sa arsobispo ang mga pari nga magmasinugtanon sa pag-andam sa mga magtiayon nga mo­lig-on ang ilang relasyon gawas sa pag-officiate lang sa seremonyas sa kasal. / AML